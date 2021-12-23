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MLB／新任助理打擊教練有看頭 洋基教頭用瑞士刀形容
洋基隊備戰新球季，教練團增加6名新成員，現年44歲的助理打擊教練夏維茲（Eric Chavez）最受矚目，過去擁有17年大聯盟生涯，三壘守備功力也有一定水準，洋基總教練布恩（Aaron Boone）用「瑞士刀」形容他的功能性。
洋基教練團改組，夏維茲是6個新面孔中，大聯盟資歷最完整的教練，1998到2014年期間先後效力運動家、 洋基、響尾蛇隊，在運動家13個球季從2001年起，連續6季以三壘手身分拿下美聯金手套獎。
洋基新任打擊教練羅森（Dillon Lawson）過去3季在小聯盟任職，明年被拉上大聯盟，夏維茲未來將和羅森、另一名助理打擊教練戴克斯（Eric Dykes）合作，共同扛起指導球員的任務，不過布恩將賦予夏維茲重任，讓他在教練團擁有更多發揮空間。
布恩表示，夏維茲將扮演「瑞士刀」的功能，扛起更多責任，除了和隊上打者共事，只要他自認可以幫助球隊的地方，都會放手讓他去做。
夏維茲應徵這份工作前，布恩不是十分清楚這位6屆金手套獎得主有何想法，兩人經過溝通後，布恩認為夏維茲對比賽很有看法，態度也很開明，決定新球季讓他更大膽發揮，不必侷限於助理打擊教練職務。
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