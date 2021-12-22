MLB／洋基下季教練團有新面孔 6屆金手套得主入列

洋基今天公布2022年教練團陣容，有不少新面孔加入，包括打擊教練、一壘教練和三壘教練，其中6屆金手套得主、前洋基球員查維茲（Eric Chavez）也將擔任新的助理打擊教練。

洋基上個賽季雖然拿下92勝70敗不俗的戰績，卻在美聯外卡戰遭紅襪淘汰，球團於是決定開除部分教練，最終保留的有投手教練布雷克（Matt Blake），板凳教練門多薩（Carlos Mendoza），以及洋基牛棚教練哈奇（Mike Harkey）。

而新上任的教練名單也在今天正式公布，勞森（Dillon Lawson ）將會成為下季的打擊教練，助理打擊教練則由查維茲和戴克(Eric Dykes)擔任。此外，一壘和三壘指導教練改為查普曼(Travis Chapman)和前大都會主帥羅哈斯（Luis Rojas）。至於投手教練只有替換一名，杜歇爾(Desi Druschel)將成為新的助理投手教練。

查維茲今年44歲，曾經在2001年到2006年完成金手套三壘手6連霸的創舉，2002年奪下銀棒獎，2011年及2012年曾效力過洋基，2014年結束球員生涯，兩年後先後在天使擔任3A總教練和總管特助，雖然先前消息傳出有不少球隊有意聘請查維茲擔任總教練，但他最後仍選擇加入洋基當助理打擊教練。