快訊

俄國恫嚇開戰？美俄「烏克蘭大戰」能源大亂風險升級

MLB／洋基下季教練團有新面孔 6屆金手套得主入列

聯合新聞網 / 綜合報導
6屆金手套得主、前洋基球員查維茲（Eric Chavez）將擔任新的助理打擊教練。 歐新社
6屆金手套得主、前洋基球員查維茲（Eric Chavez）將擔任新的助理打擊教練。 歐新社

洋基今天公布2022年教練團陣容，有不少新面孔加入，包括打擊教練、一壘教練和三壘教練，其中6屆金手套得主、前洋基球員查維茲（Eric Chavez）也將擔任新的助理打擊教練。

洋基上個賽季雖然拿下92勝70敗不俗的戰績，卻在美聯外卡戰遭紅襪淘汰，球團於是決定開除部分教練，最終保留的有投手教練布雷克（Matt Blake），板凳教練門多薩（Carlos Mendoza），以及洋基牛棚教練哈奇（Mike Harkey）。

而新上任的教練名單也在今天正式公布，勞森（Dillon Lawson ）將會成為下季的打擊教練，助理打擊教練則由查維茲和戴克(Eric Dykes)擔任。此外，一壘和三壘指導教練改為查普曼(Travis Chapman)和前大都會主帥羅哈斯（Luis Rojas）。至於投手教練只有替換一名，杜歇爾(Desi Druschel)將成為新的助理投手教練。

查維茲今年44歲，曾經在2001年到2006年完成金手套三壘手6連霸的創舉，2002年奪下銀棒獎，2011年及2012年曾效力過洋基，2014年結束球員生涯，兩年後先後在天使擔任3A總教練和總管特助，雖然先前消息傳出有不少球隊有意聘請查維茲擔任總教練，但他最後仍選擇加入洋基當助理打擊教練。

相關新聞

MLB／洋基下季教練團有新面孔 6屆金手套得主入列

洋基今天公布2022年教練團陣容，有不少新面孔加入，包括打擊教練、一壘教練和三壘教練，其中6屆金手套得主、前洋基球員查維茲（Eric Chavez）也將擔任新的助理打擊教練。 洋基上個賽季雖然拿下9

MLB／擊敗各項運動傳奇巨星 大谷MVP賽季被評史上最偉大

美媒《Sporting News》昨日選出歷史上50大賽季表現，從美國四大運動到大學賽事都包含在評比範圍內，而勇奪第一名的就是「二刀流」大谷翔平今年所繳出史詩級的表現。 文中提到大谷翔平完全改變了大

MLB／林子偉、張育成聯手教球 還帶湯圓暖小球員的胃

國泰金控今年再度邀請到旅美好手林子偉、張育成以及林凱威一起擔任一日棒球教練，前進台灣青少棒勁旅新竹關西國中、關西國小舉辦...

MLB／預測未來5年名人堂 官網：可想像鈴木一朗致詞

48歲日籍球星鈴木一朗2019年宣布退休，目前留在美國擔任水手總裁特別助理顧問，近日大聯盟官網預測未來5年進入名人堂名單，一朗毫無疑問被直接點名。

年度十大最遠全壘打誰轟的？ 大谷、小葛榜上竟都無名

習慣強力棒球的現代球迷肯定難以想像，全力揮棒以全壘打為目標曾是許多大聯盟球員所鄙視的打法。直到上世紀80年代許多教練跟球員都還在信奉一壘安打—盜壘—觸擊的「小球戰術」。生涯打擊率（.366）史上第一的

高層換血後奪冠不是夢 托瑞在洋基曾一年就辦到

富邦悍將上週一口氣宣佈新任領隊及總教練，將分別由林華韋與丘昌榮擔任，震撼了國內職棒圈。很多人期望新氣象能加速悍將的奪冠之路，也有人認為冠軍並非換了高層就一蹴可幾，悍將恐怕還有很長的路要走。但競爭比中職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。