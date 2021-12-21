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MLB／預測未來5年名人堂 官網：可想像鈴木一朗致詞

聯合新聞網 / 綜合報導
近日大聯盟官網預測未來5年進入名人堂名單，一朗毫無疑問被直接點名。 美聯社
近日大聯盟官網預測未來5年進入名人堂名單，一朗毫無疑問被直接點名。 美聯社

48歲日籍球星鈴木一朗2019年宣布退休，目前留在美國擔任水手總裁特別助理顧問，近日大聯盟官網預測未來5年進入名人堂名單，一朗毫無疑問被直接點名。

一個月前水手才宣布鈴木一朗入選球隊名人堂，成為隊史第10人獲得該殊榮，慶祝儀式將在明年8月28日主場對戰克利夫蘭Guardians舉行，而目前他還有望角逐2025的聯盟名人堂位置，挑戰亞洲第一人叩關古柏鎮。

根據大聯盟名人堂票選規範，球員在退休5年後將獲得票選資格，進入名人堂必須取得全美棒球記者協會75%的同意票。鈴木一朗在今年球季正式宣告退休，往後推算5年，他最快能在2025年取得名人堂票選資格。

鈴木一朗效力水手長達14年，7907打數、2542安、79支三壘安打、438盜壘和生涯3成23的打擊率，都位列水手隊史之冠，此外生涯10度獲選全明星隊，拿下10座金手套、2座打擊獎以及2001年的新人王兼MVP。

除了鈴木一朗之外，大聯盟官網還點名前洋基投手「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）同樣有機會進入名人堂，報導中提到「可以想像這兩人穿西裝致詞的模樣。」

鈴木一朗

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