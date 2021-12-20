中職／向吳俊偉的中繼王下戰帖 官大元：我東山再起了

官大元逆轉自己的棒球人生，今年獲得東山再起獎，他在領獎時既暖心又霸氣向隊上後輩「小黑」吳俊偉喊話，「期許你往三連霸努力，明年球季我也將成為你在這個獎項的對手，因為，我東山再起了。」

非科班出身的官大元，曾在2011年拿到新人王、2015年摘下中繼王，已是棒壇勵志故事，近年成績受到「彈球」影響導致嚴重下滑，加上年紀漸長，外界不看好他再戰，認為選手生涯已進入倒數，但「轉運手」這次翻轉了自己的生涯。

官大元今年在一軍出賽49場、66局，取得防禦率3.14，更在開季前31.2局守住防禦率0的完美表現，締造聯盟紀錄，今年也達成生涯400場出賽的里程碑，重新站穩兄弟牛棚戰力。

官大元就一踏進典禮會場就逐漸眼眶濕潤，他解釋，「講到家人就會比較⋯有感，因為長期間在外面征戰沒辦法兩全，加上自己心理、技術上在球隊的壓力，我一直在盡量忍住。」他的棒球人生從素人出發，從無到有，「沒有鍾教練（鍾宇政），就沒有今天的我。」

吳俊偉今年完成中繼王二連霸，已收到來自官大元的戰帖，他解釋向他喊話的原因，是恭喜、鼓勵也是激勵，「我們年輕選手一直很努力，今年120場完成了，牛棚調動不多，一直都是這些人，關在牛棚只有我們自己知道這些努力。」

官大元期許吳俊偉挑戰三連霸，「在職業球隊沒有停下腳步的時間與怠惰的空間，這個宣言，激勵他、也激勵我自己。」

他今年季後行使自由球員權利，球迷也在典禮現場向他喊話「大元不要走」，官大元對此笑答：「我想領隊有聽到」。