MLB／大都會明星游擊手林多結婚了！與妻子深情對望羨煞眾人

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）昨（19日）在個人IG放上自己與妻子在婚禮證婚的照片，並深情寫道：「我發誓會永遠愛著妳，直到我們死去。」

現年28歲的林多其實去年就已經當爸，上個月替女兒辦完1歲生日派對後，緊接著和女友卡提亞舉行婚禮，照片中可看見林多身穿銀白色西裝，卡提亞則穿著一襲白色婚紗，兩人手拉著手深情對望，模樣相當幸福。

作為大聯盟現今最大咖游擊手之一，大都會今年初和林多簽下10年3億4100萬美元（約新台幣9億4982萬元）鉅約，與薛則（Max Scherzer）、狄葛隆（Jacob deGrom）同為大都會陣中年薪破3000萬美元的球員，再加上大都會網羅前金鶯隊教頭蕭瓦特（Buck Showalter）出任新總仔，明年的大都會可說是大有可為。