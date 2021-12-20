快訊

會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

MLB／大都會明星游擊手林多結婚了！與妻子深情對望羨煞眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
林多本周末與女友卡提亞完婚，他在IG曬出婚禮的照片。 圖截自林多IG
林多本周末與女友卡提亞完婚，他在IG曬出婚禮的照片。 圖截自林多IG

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）昨（19日）在個人IG放上自己與妻子在婚禮證婚的照片，並深情寫道：「我發誓會永遠愛著妳，直到我們死去。」

現年28歲的林多其實去年就已經當爸，上個月替女兒辦完1歲生日派對後，緊接著和女友卡提亞舉行婚禮，照片中可看見林多身穿銀白色西裝，卡提亞則穿著一襲白色婚紗，兩人手拉著手深情對望，模樣相當幸福。

作為大聯盟現今最大咖游擊手之一，大都會今年初和林多簽下10年3億4100萬美元（約新台幣9億4982萬元）鉅約，與薛則（Max Scherzer）、狄葛隆（Jacob deGrom）同為大都會陣中年薪破3000萬美元的球員，再加上大都會網羅前金鶯隊教頭蕭瓦特（Buck Showalter）出任新總仔，明年的大都會可說是大有可為。

婚禮 婚紗 西裝

相關新聞

MLB／大都會明星游擊手林多結婚了！與妻子深情對望羨煞眾人

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）昨（19日）在個人IG放上自己與妻子在婚禮證婚的照片，並深情寫道：「我發誓會永遠愛著妳，直到我們死去。」

年度十大最遠全壘打誰轟的？ 大谷、小葛榜上竟都無名

習慣強力棒球的現代球迷肯定難以想像，全力揮棒以全壘打為目標曾是許多大聯盟球員所鄙視的打法。直到上世紀80年代許多教練跟球員都還在信奉一壘安打—盜壘—觸擊的「小球戰術」。生涯打擊率（.366）史上第一的

MLB／大都會新總仔出爐 陳偉殷昔金鶯恩師蕭瓦特出任

大都會老闆科恩（Steve Cohen）在推特宣布總教練人選，如同外界所預測的，由陳偉殷在金鶯時的恩師蕭瓦特（Buck Showalter）出任新任教頭。

MLB／天使保存34號戰袍紀念意外身亡球員 辛德賈德12年後繼承

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在封館前加盟天使，他將繼續穿著招牌34號球衣，不過，這個背號對天使來說有著特殊意義，他將成為自亞登哈特（Nick Adenhart）後首位披34號戰袍的天使隊球員。

高層換血後奪冠不是夢 托瑞在洋基曾一年就辦到

富邦悍將上週一口氣宣佈新任領隊及總教練，將分別由林華韋與丘昌榮擔任，震撼了國內職棒圈。很多人期望新氣象能加速悍將的奪冠之路，也有人認為冠軍並非換了高層就一蹴可幾，悍將恐怕還有很長的路要走。但競爭比中職

300轟壯志未酬 重砲戴維斯的ADHD往事

人來人往、潮起潮落，長江後浪推前浪，有冉冉升起的新秀竄起，就一定會有璀璨傳奇高掛球鞋，今年宣布退休的球員中，除了巨人當家鐵捕波西（Buster Posey），以外，就屬兩位戴維斯（Wade Davis

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。