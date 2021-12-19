MLB／大都會新總仔出爐 陳偉殷昔金鶯恩師蕭瓦特出任
大都會老闆科恩（Steve Cohen）在推特宣布總教練人選，如同外界所預測的，由陳偉殷在金鶯時的恩師蕭瓦特（Buck Showalter）出任新任教頭。
科恩親自推特公布65歲的蕭瓦特擔任「總仔」的消息，據《ESPN》報導，蕭瓦特獲得的一張3年合約，這位資深教頭執教生涯累積1551勝1517敗，自1992年起待過洋基、響尾蛇、遊騎兵，2010年起效力於金鶯，成為陳偉殷的恩師。
蕭瓦特在2018年離開金鶯後來到《MLB Network》擔任分析師，並且《YES Network》擔任洋基的轉播員。
I’m pleased to announce Buck Showalter as the new manager of the New York Mets— Steven Cohen (@StevenACohen2) December 18, 2021
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