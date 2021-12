MLB／大都會新總仔出爐 陳偉殷昔金鶯恩師蕭瓦特出任

大都會老闆科恩(Steve Cohen)在推特宣布總教練人選,如同外界所預測的,由陳偉殷在金鶯時的恩師蕭瓦特(Buck Showalter)出任新任教頭。

科恩親自推特公布65歲的蕭瓦特擔任「總仔」的消息,據《ESPN》報導,蕭瓦特獲得的一張3年合約,這位資深教頭執教生涯累積1551勝1517敗,自1992年起待過洋基、響尾蛇、遊騎兵,2010年起效力於金鶯,成為陳偉殷的恩師。

蕭瓦特在2018年離開金鶯後來到《MLB Network》擔任分析師,並且《YES Network》擔任洋基的轉播員。

I’m pleased to announce Buck Showalter as the new manager of the New York Mets