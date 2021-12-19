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MLB／天使保存34號戰袍紀念意外身亡球員 辛德賈德12年後繼承

聯合新聞網 / 綜合報導
34號是辛德賈德自登上大聯盟以來就一直使用的號碼。 美聯社
34號是辛德賈德自登上大聯盟以來就一直使用的號碼。 美聯社

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在封館前加盟天使，他將繼續穿著招牌34號球衣，不過，這個背號對天使來說有著特殊意義，他將成為自亞登哈特（Nick Adenhart）後首位披34號戰袍的天使隊球員。

2009年4月9日，亞登哈特在該年賽季的首場先發繳出6局無失分好投後，不幸在路上被酒駕撞死，當年他才22歲。

在那之後，為了表示對亞登哈特的尊敬，天使隊沒有任何一名球員穿上34號球衣。不過如今據美國媒體《The Athletic》報導，亞登哈特的繼父代表全家人表示很欣賞辛德賈德，並不介意他披34號戰袍：「我們認為，沒有人比辛德賈德更適合這個號碼了。」

亞登哈特的繼父說：「我們欣賞他的投球型態和他在場上的競爭力。可能有些棒球迷不知道亞登哈特是誰，也不知道他的故事，而13年後，可能是時候開啟一場對話，讓大家知道『嘿，這是亞登哈特』。」

報導也指出，基於對亞登哈特及其家人的尊重，辛德賈德也曾想過不要用34號，但最終天使隊總管梅納西（Perry Minasian）和其他球團人員成功說服他沿用34號。

競爭力 美國 酒駕 MLB

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