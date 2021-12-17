MiLB／多練一顆卡特球 林暉盛壓力中求進步

台灣投手林暉盛旅美進入第三年，去年受到疫情影響空白一年，加上農場大砍60人，也讓23歲的他有些壓力，除了告訴自己維持平常心，也多練了一顆卡特球作為新武器。

林暉盛在2019年加盟道奇隊，今年能夠從菜鳥聯盟升至低階1A，他認為原因在有達到球隊給目標，他在低階1A總計出賽11場、4場先發，拿下1勝1敗，防禦率5.50。

跟旅美第一年相比，林暉盛認為自己的控球的進步最大，穩定度提升後，不會有偏差太多的壞球，而去年雖然因為疫情沒球可打，但也透過在台灣參加中華棒球協會舉辦的賽事，維持手感，期間球隊也都有定期追蹤、掌握。

去年美職受到疫情衝擊，小聯盟不僅賽季停擺，也大幅縮減球隊，道奇農場系統就砍了60人，23歲的林暉盛難免有些急了，「年紀慢慢變大，如果實力沒有跟著進步，會很緊張，想要趕快表現，但也告訴自己不要緊張，就怕一急反而受傷，可以打滿一整季比較重要」。

除了心態調整，林暉盛今年也多練了一顆卡特球，球隊建議多一個橫向球種，配球更靈活，也造就了今年滾地球偏多的成果，林暉盛感覺丟得不錯、轉速也有提升，成為今年主要武器球，不過他說：「被安打率還是高一點。」這是他明年要修正的目標。