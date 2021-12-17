快訊

防疫旅館群聚染疫 陳時中一句話讓桃園人覺得被貼標籤

直播／為明天公投催票 藍營台北民主守夜自由廣場大集結

MiLB／多練一顆卡特球 林暉盛壓力中求進步

聯合報 / 記者蘇志畬／彰化即時報導
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今天在彰化縣議會開展，道奇隊台灣投手林暉盛出席。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今天在彰化縣議會開展，道奇隊台灣投手林暉盛出席。記者蘇志畬／攝影

台灣投手林暉盛旅美進入第三年，去年受到疫情影響空白一年，加上農場大砍60人，也讓23歲的他有些壓力，除了告訴自己維持平常心，也多練了一顆卡特球作為新武器。

林暉盛在2019年加盟道奇隊，今年能夠從菜鳥聯盟升至低階1A，他認為原因在有達到球隊給目標，他在低階1A總計出賽11場、4場先發，拿下1勝1敗，防禦率5.50。

跟旅美第一年相比，林暉盛認為自己的控球的進步最大，穩定度提升後，不會有偏差太多的壞球，而去年雖然因為疫情沒球可打，但也透過在台灣參加中華棒球協會舉辦的賽事，維持手感，期間球隊也都有定期追蹤、掌握。

去年美職受到疫情衝擊，小聯盟不僅賽季停擺，也大幅縮減球隊，道奇農場系統就砍了60人，23歲的林暉盛難免有些急了，「年紀慢慢變大，如果實力沒有跟著進步，會很緊張，想要趕快表現，但也告訴自己不要緊張，就怕一急反而受傷，可以打滿一整季比較重要」。

除了心態調整，林暉盛今年也多練了一顆卡特球，球隊建議多一個橫向球種，配球更靈活，也造就了今年滾地球偏多的成果，林暉盛感覺丟得不錯、轉速也有提升，成為今年主要武器球，不過他說：「被安打率還是高一點。」這是他明年要修正的目標。

道奇 卡特 小聯盟

延伸閱讀

中職／攝影展移師彰化 挑戰全台巡迴？王建民：先不要

中職／王建民也是攝影高手 今起彰化縣議會辦攝影展

中職／悍將簽大谷翔平隊友是空穴來風 球團：未接觸

雲林出現高爾夫球隊 路樹修剪工人無端被持球桿毆打

相關新聞

MLB／林昱珉情定響尾蛇後 張弘稜最快明年也可望旅美

開南大學投手林昱珉傳出與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序，一圓旅外夢；據了解，20歲的投手張弘稜也快與某支目前有台...

MiLB／多練一顆卡特球 林暉盛壓力中求進步

台灣投手林暉盛旅美進入第三年，去年受到疫情影響空白一年，加上農場大砍60人，也讓23歲的他有些壓力，除了告訴自己維持平常...

MLB／近20年被低估球員 打過中職的魔拉與上原浩治都入選

美媒《Bleacher Report》今日列出大聯盟過去20年來最被低估的球員，除了「台灣之光」王建民榜上有名且登上該文封面外，過去曾效力中職三商虎的金鶯隊魔拉（Melvin Mora），與前紅襪「終

MLB／大谷翔平人臉攻佔全美地圖 超高人氣輾壓群雄

大谷翔平以「二刀流」之姿席捲棒壇，近日大聯盟數據網站《Baseball Reference》公布美國各州瀏覽次數最多的選手，結果大谷翔平攻佔24席，再度顯現他的高人氣。

MLB／多次因腦震盪報銷 弗瑞茲爾對洋基隱瞞有嚴重後遺症

搶在封館前與小熊簽約的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）日前暗酸前東家洋基，令退役名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿，如今，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）又加碼爆料，弗瑞茲爾向洋基隱瞞了自己多次腦震盪留下的嚴重後遺症。

MLB／只想專注於棒球 大谷拒絕百萬日圓通告費埋頭訓練

大谷翔平以強投豪打的二刀流表現，席捲整個大聯盟，並且拿下美聯MVP為這球季畫下完美句點。返回日本後自然是媒體焦點，不過據日媒指出，而做人謙虛低調的他，自休賽季返回日本後，拒絕任何電視台節目邀約，甚至拒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。