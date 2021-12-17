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MLB／大谷翔平人臉攻佔全美地圖 超高人氣輾壓群雄

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平不只在台灣、日本、韓國擁有高人氣，在美國更是最受矚目的大聯盟球員。 美聯社
大谷翔平不只在台灣、日本、韓國擁有高人氣，在美國更是最受矚目的大聯盟球員。 美聯社

大谷翔平以「二刀流」之姿席捲棒壇，近日大聯盟數據網站《Baseball Reference》公布美國各州瀏覽次數最多的選手，結果大谷翔平攻佔24席，再度顯現他的高人氣。

《Baseball Reference》網站上，每位球員都有專屬於自己的頁面，上頭記錄了球員生涯投、打、守的成績，該網站統計出美國50洲被瀏覽最多次的球員並繪出地圖，只見大谷翔平的臉出現在24州，是所有球員中最多的，頁面的總瀏覽次數也穩居第一。

排在大谷之後的也都是重量級球星，分別是「普神」普荷斯（Albert Pujols）及「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。在球隊部分，美聯瀏覽次數冠軍隊伍為洋基，國聯則是道奇。

大谷翔平本季雙刀出鞘，投手端繳出9勝2敗、156K、防禦率3.18的成績；打擊方面則敲出逼近全壘打王的46轟、138安、100分打點、26次盜壘成功，打擊率.257。

美國

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