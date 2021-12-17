MLB／多次因腦震盪報銷 弗瑞茲爾對洋基隱瞞有嚴重後遺症
搶在封館前與小熊簽約的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）日前暗酸前東家洋基，令退役名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿，如今，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）又加碼爆料，弗瑞茲爾向洋基隱瞞了自己多次腦震盪留下的嚴重後遺症。
「紅髮小子」弗瑞茲爾自2017年升上大聯盟後，多次因接球時撞牆而腦震盪，今年6月底，他又因腦震盪進入傷兵名單，而後接受手術、進行復健，不過9月份時球團仍宣布他本季報銷，11月被洋基釋出，隨後在封館前與小熊簽下一年約。
據美國媒體《Clutch Points》報導，弗瑞茲爾因多次腦震盪留下了嚴重的後遺症，他在外野的空間深度感知受到嚴重影響，不過他為了站穩先發卻選擇向球團隱瞞病況，導致他一次又一次地發生接球判斷失誤。對此，他坦言自己應該在今年春訓前就告訴洋基球團自己的腦震盪有多嚴重。
弗瑞茲爾當初選擇隱瞞洋基，但紙終究包不住火，接下來他得好好治療自己的後遺症，替重返大聯盟賽場做足準備。
Frazier says he hid his recurrence of concussion symptoms from the Yankees and that that’s “on me” https://t.co/ZrsCQLYapK— Jon Heyman (@JonHeyman) December 16, 2021
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