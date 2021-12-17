快訊

出動近百名警消！台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

MLB／多次因腦震盪報銷 弗瑞茲爾對洋基隱瞞有嚴重後遺症

聯合新聞網 / 綜合報導
弗瑞茲爾被爆出向洋基球團隱瞞自己因腦震盪造成嚴重後遺症的事實。 歐新社
弗瑞茲爾被爆出向洋基球團隱瞞自己因腦震盪造成嚴重後遺症的事實。 歐新社

搶在封館前與小熊簽約的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）日前暗酸前東家洋基，令退役名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿，如今，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）又加碼爆料，弗瑞茲爾向洋基隱瞞了自己多次腦震盪留下的嚴重後遺症。

「紅髮小子」弗瑞茲爾自2017年升上大聯盟後，多次因接球時撞牆而腦震盪，今年6月底，他又因腦震盪進入傷兵名單，而後接受手術、進行復健，不過9月份時球團仍宣布他本季報銷，11月被洋基釋出，隨後在封館前與小熊簽下一年約。

據美國媒體《Clutch Points》報導，弗瑞茲爾因多次腦震盪留下了嚴重的後遺症，他在外野的空間深度感知受到嚴重影響，不過他為了站穩先發卻選擇向球團隱瞞病況，導致他一次又一次地發生接球判斷失誤。對此，他坦言自己應該在今年春訓前就告訴洋基球團自己的腦震盪有多嚴重。

弗瑞茲爾當初選擇隱瞞洋基，但紙終究包不住火，接下來他得好好治療自己的後遺症，替重返大聯盟賽場做足準備。

延伸閱讀

MLB／洋基買中外野福袋 簽下三屆金手套得主

MLB／坦言享受為洋基打球 瑞佐惜未能在封館前簽下合約

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

MLB／弗瑞茲爾離開洋基後開嘲諷 沙胖氣到爆粗口

相關新聞

MLB／林昱珉情定響尾蛇後 張弘稜最快明年也可望旅美

開南大學投手林昱珉傳出與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序，一圓旅外夢；據了解，20歲的投手張弘稜也快與某支目前有台...

MLB／只想專注於棒球 大谷拒絕百萬日圓通告費埋頭訓練

大谷翔平以強投豪打的二刀流表現，席捲整個大聯盟，並且拿下美聯MVP為這球季畫下完美句點。返回日本後自然是媒體焦點，不過據日媒指出，而做人謙虛低調的他，自休賽季返回日本後，拒絕任何電視台節目邀約，甚至拒

MLB／大谷翔平人臉攻佔全美地圖 超高人氣輾壓群雄

大谷翔平以「二刀流」之姿席捲棒壇，近日大聯盟數據網站《Baseball Reference》公布美國各州瀏覽次數最多的選手，結果大谷翔平攻佔24席，再度顯現他的高人氣。

MLB／多次因腦震盪報銷 弗瑞茲爾對洋基隱瞞有嚴重後遺症

搶在封館前與小熊簽約的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）日前暗酸前東家洋基，令退役名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿，如今，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）又加碼爆料，弗瑞茲爾向洋基隱瞞了自己多次腦震盪留下的嚴重後遺症。

MLB／2000年後最被低估球員 王建民上榜還成為封面

王建民攝影展今天移師彰化縣議會展出，沒想到美國媒體「Bleacher Report」今日盤點2000年以來最被低估選手，...

MLB／傳林昱珉如願旅美 簽約響尾蛇成隊史第五位台灣球員

18歲年輕小將林昱珉，以左投與直球均速144、145公里的優勢，獲得許多美、日球隊的關注。今也捎來佳音，據《ETTotay》報導，他將與大聯盟響尾蛇隊簽約，成為第五位加入響尾蛇隊的台灣選手。 高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。