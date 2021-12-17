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MLB／只想專注於棒球 大谷拒絕百萬日圓通告費埋頭訓練

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平休賽季返日後，只想專注訓練，不願參與任何節目受訪。 路透社
大谷翔平休賽季返日後，只想專注訓練，不願參與任何節目受訪。 路透社

大谷翔平以強投豪打的二刀流表現，席捲整個大聯盟，並且拿下美聯MVP為這球季畫下完美句點。返回日本後自然是媒體焦點，不過據日媒指出，而做人謙虛低調的他，自休賽季返回日本後，拒絕任何電視台節目邀約，甚至拒絕百萬日圓通告費，每天都是一成不變的埋頭訓練。

身為日媒新寵兒的大谷，各家電視台無疑絞盡腦汁想要邀請他上節目，一睹二刀流巨星的風采並與他促膝長談。不過體育記者透露，「大谷目前只想專注於棒球上，其他事他無心參與，況且節目的邀約須經過大聯盟天使隊的審核，再經求本人的意願。光是上述條件，想在電視台目睹大谷的身影，機會可說微乎其微。

近日也傳出運動員上綜藝節目受傷事件，考慮到存在的風險，就算節目組祭出百萬日圓通告費，也不值得冒險。順帶一提就連和大谷交情匪淺的「Big Boss」新庄剛志，也曾力邀他出席火腿球迷感謝祭，不料也遭行程繁忙為由婉拒，更別說是節目邀約了。

報導也提到，大谷現在心思都花在如何提升自己的實力，每天都穿者運動服往返健身房。愛子心切的大谷媽也會特地從岩手縣前來東京替他做飯。

日本 健身 體育 東京 岩手

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