MLB／傳林昱珉如願旅美 簽約響尾蛇成隊史第五位台灣球員

18歲年輕小將林昱珉，以左投與直球均速144、145公里的優勢，獲得許多美、日球隊的關注。今也捎來佳音，據《ETTotay》報導，他將與大聯盟響尾蛇隊簽約，成為第五位加入響尾蛇隊的台灣選手。

高中就是青棒強投代表的林昱珉，曾參與2019年U18世界盃並拿下冠軍，今年從強權穀保家商畢業後選擇就讀開南大學，今年也入選U23世界盃國家隊，只不過當時狀態並沒有調整好表現普普，當時他也期許自己未來能提高身體素質，將球速升至150公里以上，且優先以旅外為目標。

如今也傳來好消息，據《ETTotay》報導，林昱珉將加入大聯盟響尾蛇隊體系，簽約金為52.5萬美元，附加學費補助7.5萬美元，總價60萬的合約，並成為繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，響尾蛇隊史第五位台灣球員。悍創經紀公司也表示，等一切底定後，將會對外正式宣布此消息。