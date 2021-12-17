快訊

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告出資人找到了

桃園防疫旅館群聚案7例改本土確診！今增15例境外

MLB／傳林昱珉如願旅美 簽約響尾蛇成隊史第五位台灣球員

聯合新聞網 / 綜合報導
林昱珉與響尾蛇簽約，躍上國際舞台。 聯合報系資料照
林昱珉與響尾蛇簽約，躍上國際舞台。 聯合報系資料照

18歲年輕小將林昱珉，以左投與直球均速144、145公里的優勢，獲得許多美、日球隊的關注。今也捎來佳音，據《ETTotay》報導，他將與大聯盟響尾蛇隊簽約，成為第五位加入響尾蛇隊的台灣選手。

高中就是青棒強投代表的林昱珉，曾參與2019年U18世界盃並拿下冠軍，今年從強權穀保家商畢業後選擇就讀開南大學，今年也入選U23世界盃國家隊，只不過當時狀態並沒有調整好表現普普，當時他也期許自己未來能提高身體素質，將球速升至150公里以上，且優先以旅外為目標。

如今也傳來好消息，據《ETTotay》報導，林昱珉將加入大聯盟響尾蛇隊體系，簽約金為52.5萬美元，附加學費補助7.5萬美元，總價60萬的合約，並成為繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，響尾蛇隊史第五位台灣球員。悍創經紀公司也表示，等一切底定後，將會對外正式宣布此消息。

相關新聞

MLB／傳林昱珉如願旅美 簽約響尾蛇成隊史第五位台灣球員

18歲年輕小將林昱珉，以左投與直球均速144、145公里的優勢，獲得許多美、日球隊的關注。今也捎來佳音，據《ETTotay》報導，他將與大聯盟響尾蛇隊簽約，成為第五位加入響尾蛇隊的台灣選手。 高

MLB／2000年後最被低估球員 王建民上榜還成為封面

王建民攝影展今天移師彰化縣議會展出，沒想到美國媒體「Bleacher Report」今日盤點2000年以來最被低估選手，...

MLB／柯瑞亞胃口大 老虎封館前提10年77億約慘遭拒絕

當多位游擊大咖已各自找到歸屬時，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）依舊在自由市場徘徊不定，遲遲等不到滿意的肥約。據《ESPN》報導，老虎在封館前曾向柯瑞亞提出鉅約，但依舊滿足不了這位頂尖游

MLB／洋基買中外野福袋 簽下三屆金手套得主

即便正逢大聯盟封館時期，仍不少球隊利用小聯盟交易進行補強。據美媒報導，洋基與三屆金手套得主英席亞堤（Ender Inciarte）簽下小聯盟合約。 現年31歲的英席亞堤，2008年從響尾蛇小聯盟

MLB／兩度禁藥被抓害慘大都會 卡諾在冬季聯盟復出了

大都會二壘手卡諾（Robinson Cano），先前因兩度觸發禁藥規範，遭勒令禁賽一年。在結束大聯盟禁賽162場後，也將在家鄉多明尼加冬季聯盟復出，先為明年的球季熱身。 害大都會虧慘的卡諾，在2

MLB／看好鈴木誠也多功能性 西岸2球隊加入搶人大戰

日籍強打鈴木誠也，本季透過入札制度進軍大聯盟，無奈卻遇到交易停擺，使他只能靜候機會。先前就有傳出多支球隊有意網羅，如今美媒指出多支西岸球隊也將加入搶人大戰，延攬這名日本第一強打。 位處美國西岸球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。