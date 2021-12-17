MLB／近20年被低估球員 打過中職的魔拉與上原浩治都入選

美媒《Bleacher Report》今日列出大聯盟過去20年來最被低估的球員，除了「台灣之光」王建民榜上有名且登上該文封面外，過去曾效力中職三商虎的金鶯隊魔拉（Melvin Mora），與前紅襪「終結者」上原浩治也進榜。

中職球迷熟悉的魔拉，1998年短暫效力三商虎隊後拼回大聯盟至今仍讓人印象深刻，他在2000年被交易至巴爾的摩金鶯後，以內外兼具的守備能力成為先發主力，在2004生涯年更創下27支全壘打、104分打點，打擊三圍0.340/0.419/0.562的優質成績，並獲得銀棒獎的肯定與生涯最高5.6WAR值，最終他也進入摩金鶯隊名人堂。

日籍投手上原浩治在2010年代是大聯盟最具主宰力的終結者之一，他也跟著紅襪在2013年奪下世界大賽冠均。 歐新社

而在2010年代是最有主宰力的後援投手之一的日籍投手上原浩治，在加盟紅襪隊後於2013年創下連續解決37人的紀錄，超越野茂英雄成隊史新紀錄，同年季後賽投13.2局，三振16人，僅被敲出7支安打失1分，也助紅襪隊奪下世界大賽冠軍重返榮耀。在9年的職業生涯中共拿下95次救援成功亮眼記錄。

此外名單中還有許多大家耳熟的名將，雖然成績無法入選名人堂，但巔峰時的表現都讓人印象深刻，包含坦帕灣光芒隊游擊手巴列特（Jason Bartlett）、多倫多藍鳥隊一壘手林德（Adam Lind）、芝加哥白襪隊外野手昆汀（Carlos Quentin）、克里夫蘭守護者隊威斯布魯克(Jake Westbrook）、底特律老虎隊游擊手吉倫（Carlos Guillen）、堪薩斯皇家隊外野手迪黑蘇斯（David DeJesus）、明尼蘇達雙城隊三壘手考斯基（Corey Koskie）、洛杉磯天使隊二壘手坎崔克（Howie Kendrick）等人。