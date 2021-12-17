聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／近20年被低估球員 打過中職的魔拉與上原浩治都入選

聯合新聞網 / 綜合報導
曾來過中職效力三商虎的魔拉，回美拚上大聯盟後在金鶯成為主力，是2000年代聯盟頂尖三壘手之一，退休後還入選球隊名人堂。 聯合報系資料照、歐新社
曾來過中職效力三商虎的魔拉，回美拚上大聯盟後在金鶯成為主力，是2000年代聯盟頂尖三壘手之一，退休後還入選球隊名人堂。 聯合報系資料照、歐新社

美媒《Bleacher Report》今日列出大聯盟過去20年來最被低估的球員，除了「台灣之光」王建民榜上有名且登上該文封面外，過去曾效力中職三商虎的金鶯隊魔拉（Melvin Mora），與前紅襪「終結者」上原浩治也進榜。

中職球迷熟悉的魔拉，1998年短暫效力三商虎隊後拼回大聯盟至今仍讓人印象深刻，他在2000年被交易至巴爾的摩金鶯後，以內外兼具的守備能力成為先發主力，在2004生涯年更創下27支全壘打、104分打點，打擊三圍0.340/0.419/0.562的優質成績，並獲得銀棒獎的肯定與生涯最高5.6WAR值，最終他也進入摩金鶯隊名人堂。

日籍投手上原浩治在2010年代是大聯盟最具主宰力的終結者之一，他也跟著紅襪在2013年奪下世界大賽冠均。 歐新社
日籍投手上原浩治在2010年代是大聯盟最具主宰力的終結者之一，他也跟著紅襪在2013年奪下世界大賽冠均。 歐新社

而在2010年代是最有主宰力的後援投手之一的日籍投手上原浩治，在加盟紅襪隊後於2013年創下連續解決37人的紀錄，超越野茂英雄成隊史新紀錄，同年季後賽投13.2局，三振16人，僅被敲出7支安打失1分，也助紅襪隊奪下世界大賽冠軍重返榮耀。在9年的職業生涯中共拿下95次救援成功亮眼記錄。

此外名單中還有許多大家耳熟的名將，雖然成績無法入選名人堂，但巔峰時的表現都讓人印象深刻，包含坦帕灣光芒隊游擊手巴列特（Jason Bartlett）、多倫多藍鳥隊一壘手林德（Adam Lind）、芝加哥白襪隊外野手昆汀（Carlos Quentin）、克里夫蘭守護者隊威斯布魯克(Jake Westbrook）、底特律老虎隊游擊手吉倫（Carlos Guillen）、堪薩斯皇家隊外野手迪黑蘇斯（David DeJesus）、明尼蘇達雙城隊三壘手考斯基（Corey Koskie）、洛杉磯天使隊二壘手坎崔克（Howie Kendrick）等人。

延伸閱讀

MLB／2000年後最被低估球員 王建民上榜還成為封面

MLB／柯瑞亞胃口大 老虎封館前提10年77億約慘遭拒絕

中職／郭天信人氣飆升 小學生搶著簽名

中職／林智勝若轉隊成功 明年還可行使FA

相關新聞

MLB／林昱珉情定響尾蛇後 張弘稜最快明年也可望旅美

開南大學投手林昱珉傳出與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序，一圓旅外夢；據了解，20歲的投手張弘稜也快與某支目前有台...

MLB／大谷翔平人臉攻佔全美地圖 超高人氣輾壓群雄

大谷翔平以「二刀流」之姿席捲棒壇，近日大聯盟數據網站《Baseball Reference》公布美國各州瀏覽次數最多的選手，結果大谷翔平攻佔24席，再度顯現他的高人氣。

MLB／只想專注於棒球 大谷拒絕百萬日圓通告費埋頭訓練

大谷翔平以強投豪打的二刀流表現，席捲整個大聯盟，並且拿下美聯MVP為這球季畫下完美句點。返回日本後自然是媒體焦點，不過據日媒指出，而做人謙虛低調的他，自休賽季返回日本後，拒絕任何電視台節目邀約，甚至拒

MLB／多次因腦震盪報銷 弗瑞茲爾對洋基隱瞞有嚴重後遺症

搶在封館前與小熊簽約的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）日前暗酸前東家洋基，令退役名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿，如今，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）又加碼爆料，弗瑞茲爾向洋基隱瞞了自己多次腦震盪留下的嚴重後遺症。

MLB／近20年被低估球員 打過中職的魔拉與上原浩治都入選

美媒《Bleacher Report》今日列出大聯盟過去20年來最被低估的球員，除了「台灣之光」王建民榜上有名且登上該文封面外，過去曾效力中職三商虎的金鶯隊魔拉（Melvin Mora），與前紅襪「終

MLB／傳林昱珉如願旅美 簽約響尾蛇成隊史第五位台灣球員

18歲年輕小將林昱珉，以左投與直球均速144、145公里的優勢，獲得許多美、日球隊的關注。今也捎來佳音，據《ETTotay》報導，他將與大聯盟響尾蛇隊簽約，成為第五位加入響尾蛇隊的台灣選手。 高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。