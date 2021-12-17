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MLB／2000年後最被低估球員 王建民上榜還成為封面
王建民攝影展今天移師彰化縣議會展出，沒想到美國媒體「Bleacher Report」今日盤點2000年以來最被低估選手，也剛好將洋基隊時期的王建民列入其中，還是封面照片人物。
「Bleacher Report」選出大聯盟30支球隊的代表選手，是近20年來表現最被低估的球員，王建民成為洋基隊代表人物，美聯東區另外還有曾經打過中職的金鶯隊魔拉（Melvin Mora）、紅襪隊上原浩治、光芒隊手巴列特（Jason Bartlett）以及藍鳥隊林德（Adam Lind）。
報導中指出，王建民因跑壘受傷導致職業生涯中斷，不過在一段短暫的時間中，王建民是全美聯最好的先發投手之一，他在2006年繳出19勝6敗、防禦率3.63的成績，成為美聯塞揚獎票選第二名，隔年也有著19勝7敗、防禦率3.60的表現，
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