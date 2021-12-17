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MLB／柯瑞亞胃口大 老虎封館前提10年77億約慘遭拒絕

聯合新聞網 / 綜合報導
老虎曾對柯瑞亞提出10年2.75億美元大約，但仍遭一心要追求3億美元以上合約的柯瑞亞團隊拒絕。 美聯社
老虎曾對柯瑞亞提出10年2.75億美元大約，但仍遭一心要追求3億美元以上合約的柯瑞亞團隊拒絕。 美聯社

當多位游擊大咖已各自找到歸屬時，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）依舊在自由市場徘徊不定，遲遲等不到滿意的肥約。據《ESPN》報導，老虎在封館前曾向柯瑞亞提出鉅約，但依舊滿足不了這位頂尖游擊手的胃口，慘遭回絕。

柯瑞亞是現今數一數二的頂級游擊手，且正處於當打之年，是許多球隊垂涎三尺的對象，不過先前傳出他想要天價合約的慾望，也讓多支球隊有所顧忌。

美媒爆料，老虎在大聯盟封館前對柯瑞亞開出10年2.75億美元(約77億台幣)肥約，想要延攬這名頂級游擊手，不過卻慘遭柯瑞亞團隊拒絕，才轉而簽下次一等的明星游擊手貝茲(Javier Baez)。多家媒體都指出柯瑞亞屬意的價碼至少要與大都會林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元相同、並外帶逃脫條款的大肥約，

報導也提到，若最終仍無法獲得想要的鉅約，柯瑞亞不排除回鍋太空人簽下短約，換取高年薪做第二選擇。先前傳出太空人曾對他提出5年1.6億美元合約，但因差距過大最後無疾而終。

太空人

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