MLB／洋基買中外野福袋 簽下三屆金手套得主

即便正逢大聯盟封館時期，仍不少球隊利用小聯盟交易進行補強。據美媒報導，洋基與三屆金手套得主英席亞堤（Ender Inciarte）簽下小聯盟合約。

現年31歲的英席亞堤，2008年從響尾蛇小聯盟發跡，並在2014登上大聯盟。在2015被交易至勇士隊後表現亮眼，不只入選全明星賽還連續3年拿下金手套獎。但2019年起狀態下滑，去年縮水賽季打擊率甚至不到2成；今年只打了52場，留下0.215/0.276/0.316糟糕的打擊三圍後就遭勇士指定讓渡、隨後將他釋出。職業生涯8年，共轟出42發全壘打、263打點與118盜壘，打擊率.280的成績。

由於洋基中外野深度不足，主力希克斯（Aaron Hicks）近年因傷勢影響遲遲無法繳出回春的表現，加上可能選擇不續留老將賈納（Brett Gardner），讓球團決定簽下金手套外野英席亞堤當作買個福袋。

英席亞堤季中遭勇士釋出後，曾短暫在辛辛那提紅人小聯盟打拼，在3A出賽的15場賽事中，繳出打擊三圍0.288/.354/.339的成績。