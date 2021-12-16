MLB／兩度禁藥被抓害慘大都會 卡諾在冬季聯盟復出了
大都會二壘手卡諾（Robinson Cano），先前因兩度觸發禁藥規範，遭勒令禁賽一年。在結束大聯盟禁賽162場後，也將在家鄉多明尼加冬季聯盟復出，先為明年的球季熱身。
害大都會虧慘的卡諾，在2018年為水手效力時被驗出禁藥，遭禁賽80場處分，轉戰至大都會後，又在兩年內再次使用禁藥被抓，直接禁賽整季。讓大都會自認倒楣，只能期望卡諾明年繳出好的表現來補償球隊。
即將在明年重返大都會的卡諾，先從冬季聯盟復出試水溫，不過卻因腰部不適遭球隊移出名單，隔了一段時間復原才出賽，首戰繳出4支1的成績。
卡諾在大都會的兩個賽季中共出賽156場，繳出23轟、37支二壘安打、69分打點。雖然表現不如以往亮眼，但大都會仍希望他能在打擊方面為隊貢獻。已經39歲的他合約也在明年到期，預估明年年薪為2400萬美元，大都會也須持續支付未來兩年剩餘的薪資。
先前有傳聞，大都會將視他復出後的表現而定，若無法恢復過往身手，不排除釋出之路，以減少球隊損失。
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