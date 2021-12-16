MLB／看好鈴木誠也多功能性 西岸2球隊加入搶人大戰

日籍強打鈴木誠也，本季透過入札制度進軍大聯盟，無奈卻遇到交易停擺，使他只能靜候機會。先前就有傳出多支球隊有意網羅，如今美媒指出多支西岸球隊也將加入搶人大戰，延攬這名日本第一強打。

位處美國西岸球隊的舊金山巨人與西雅圖水手隊，近日傳出對鈴木誠也也極大的興趣，甚至為補強的頭號目標。兩隊都看好鈴木誠也的多功能性，曾有鎮守游擊和三壘的經驗，如果順利拿下勢必可為球隊陣容增添深度。

巨人隊明年球季預計先發外野陣容包括亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）、小韋德（LaMonte Wade Jr. ）、杜嘉（Steven Duggar）三大主力。另外老將拉夫（Darin Ruf）與四號外野手史雷特（Austin Slater）也在競爭行列。

水手隊陣中外野好手則有今年敲出39轟的重砲漢尼格（Mitch Haniger）、去年美聯新人王路易士(Kyle Lewis)兩大主力，另外年資都在3年內的克蘭尼奇（Jarred Kelenic）、弗萊利（Jake Fraley）、特蘭美爾（Taylor Trammell）和百大新秀排名第五的20歲新秀「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）則要搶最後一個先發位置。

已連續20年與季後賽無緣的水手，總管狄波多(Jerry Dipoto)之前提到會以先發投手與重砲外野作為補強目標，鈴木誠也剛好符合球隊需求。

現年27歲的鈴木誠也得透過入札制度挑戰大聯盟，是目前自由市場僅存的頂級外野手之一，他在日職9年生涯打出佳績，今年為廣島出賽132場敲出138支安打，且貢獻38轟、88打點，打擊率.317成央聯最高，上壘率、長打率也都領先群雄。先前也傳出紅襪、洋基、藍鳥正在積極追求，如今競爭者又增加，預期封館結束後將展開一場搶人大戰。