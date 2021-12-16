高層換血後奪冠不是夢 托瑞在洋基曾一年就辦到

富邦悍將上週一口氣宣佈新任領隊及總教練，將分別由林華韋與丘昌榮擔任，震撼了國內職棒圈。很多人期望新氣象能加速悍將的奪冠之路，也有人認為冠軍並非換了高層就一蹴可幾，悍將恐怕還有很長的路要走。但競爭比中職激烈數倍的大聯盟，總管與教頭換血後迅速奪冠的例子其實還不少，最快甚至換血的第一年就拿下世界大賽冠軍。以下就依照奪冠的速度來回顧近25年的經典案例，這些案例會告訴你換總管與總教練是對的。

華森與托瑞的洋基隊 (1996年同時上任，1996年奪冠)

洋基前總教練托瑞 歐新社資料照片

1995年洋基隊雖然打進睽違14年的季後賽，但總經理邁克爾(Gene Michael)與教頭休瓦特(Buck Showalter)依舊被撤換。1996年洋基隊的新組合相當特別，總經理是從太空人挖來的華生(Bob Watson)，他是史上第二位黑人總管，而新教頭托瑞(Joe Torre)當時其實是個不怎麼樣的教練，雖然有著14年的帶隊經驗，但期間只打過一次季後賽，且從沒在季後賽贏過球，前一年在紅雀隊還因戰績不佳季中就被開除。洋基隊當時的決定遭到紐約媒體與球迷的嘲諷與質疑，但沒想到這新組合上任第一年就率隊拿下睽違18年的冠軍，華生也成為史上第一位奪冠的黑人總經理。托瑞就更不用說了，這位當時備受質疑的教練造就了洋基王朝，也成為全世界最有名的總教練。

貝菲斯特與麥基恩的馬林魚隊 (2002、2003年上任，2003年奪冠)

前馬林魚總教練麥基恩 歐新社資料照片

2002年貝菲斯特(Larry Beinfest)被馬林魚隊新老闆羅瑞亞(Jeffrey Loria)聘請擔任總管，隨後找來威利斯(Dontrelle Willis)和羅德里格茲(Ivan Rodriguez)等人組成奪冠基石。但2003年馬林魚隊開季只打出16勝22敗的成績，於是請來時年72歲的麥基恩(Jack McKeon)臨危受命擔任教頭，最終以91勝坐收，並成功打進季後賽。馬林魚一路過關斬將闖進世界大賽，最後甚至打敗「邪惡帝國」洋基隊奪冠，堪稱21世紀最不可思議的球隊之一。麥基恩該年不但獲選年度最佳教練，還成為史上年紀最大的冠軍教頭。

艾普斯坦與法蘭柯納的紅襪隊 (2003、2004年上任，2004年奪冠)

前紅襪總教練法蘭柯納 歐新社資料照片

這對打破貝比魯斯魔咒的組合相當經典。畢業於耶魯大學的艾普斯坦(Theo Epstein)上任的第一年，紅襪隊是在美聯冠軍賽第七戰被洋基的布恩(Aaron Boone)轟出再見全壘打淘汰。2004年他捲土重來，除了把巨投席林(Curt Schilling)交易過來之外，還聘請新教頭法蘭柯納(Terry Francona)。在此之前法蘭柯納擔任過費城人隊的教頭4年，但勝率從未超過五成。這位當初被費城人炒掉的教頭，執掌紅襪隊的第一年，就在美聯冠軍系列賽完成0比3落後洋基仍成功逆轉的壯舉，並終結紅襪86年的冠軍荒。艾普斯坦後來被運動畫刊選為2000年代最佳總管，和法蘭柯納一樣未來都會是名人堂成員。

切林頓與法瑞爾的紅襪隊 (2012、2013年上任，2013年奪冠)

前紅襪總教練法瑞爾 歐新社資料照片

艾普斯坦和法蘭柯納同時在2012年離開紅襪隊，艾普斯坦的接班人是紅襪體系出身的切林頓(Ben Cherington)，而法蘭柯納的位子則由曾帶領大都會打進世界大賽的名教頭瓦倫泰(Bobby Valentine)接替。瓦倫泰上任後爭議不斷，甚至公開和球員起衝突，最終紅襪戰績在分區墊底，而瓦倫泰也在第一年就被開除。切林頓隨後找來法瑞爾(John Farrell)執掌兵符，法瑞爾先前兩年在藍鳥帶隊的戰績相當普通，總勝率只有.475，且紅襪隊前一年才墊底，所以2013年他們相當不被看好。但法瑞爾曾擔任過紅襪投手教練，對於子弟兵本身就有一套，而切林頓季前簽下的維托里諾(Shane Victorino)、拿坡里(Mike Napoli)與上原浩治等人都發揮了超乎預期的作用，於是前一年勝率只有.426的紅襪隊最終拿下了冠軍。

史東曼和索夏的天使隊 (2000年同時上任，2002年奪冠)

前天使總教練夏索 歐新社資料照片

史東曼(Bill Stoneman)和索夏(Mike Scioscia)都是在2000年被當時擁有者還是迪士尼集團的天使隊聘任，史東曼曾擔任博覽會隊總管，他延攬的索夏則在道奇體系擔任過教練，執掌兵符倒是頭一遭。兩人在上任第三年就帶領天使隊拿下隊史第一座冠軍，而索夏也獲選當年美聯最佳總教練。

吉力克和曼紐的費城人隊 (2006、2005年上任，2008年奪冠)

前費城人總教練曼紐 歐新社資料照片

新任總教練較新任總經理早加入球隊卻還能迅速奪冠的例子較少見，但當年就發生在費城人隊身上。2005年加入的曼紐(Charlie Manuel)先前在印地安人執教2年半的戰績並不差，曾進過一次季後賽，但仍被開除。2006年上任的吉力克 (Pat Gillick)則是被公認的魔術師總管，藍鳥、金鶯和水手隊都曾被他打造成超級勁旅，其中更是藍鳥二連霸的幕後功臣。吉力克上任後就把主砲湯米(Jim Thome)交易掉，將位置留給後來拿下MVP的新人霍華德(Ryan Howard)。2007年費城人打進14年以來首次的季後賽，並在2008年拿下睽違28年的冠軍，吉力克也在2011年被選進名人堂。

唐布洛斯基和柯拉的紅襪隊 (2015、2018年上任，2018年奪冠)

前紅襪總教練柯拉(中)、唐布洛斯基(左) 歐新社資料照片

每當紅襪隊的高層換血時，似乎都意味著離冠軍更近了。2015年他們戰績在分區墊底，季中就提前找來唐布洛斯基(Dave Dombrowski)接替切林頓擔任總管。唐布洛斯基在馬林魚和老虎時期都帶領球隊打進世界大賽，其中1997年馬林魚隊更在他的操盤下奪冠。2016年是他在紅襪隊的第一個完整球季，找來了普萊斯(David Price)和金布洛(Craig Kimbrel)等主力，一舉讓連兩年墊底的紅襪隊打進季後賽。但2016、2017年紅襪隊都在季後賽鎩羽而歸，唐布洛斯基決定撤換教頭法瑞爾，找來太空人隊的首席教練柯拉(Alex Cora)掌兵符。柯拉當時還是個菜鳥教頭，卻拿下隊史最高的108勝，並在上任第一年就率隊拿下冠軍。

艾普斯坦與麥登的小熊隊 (2012、2015年上任，2016年奪冠)

前小熊總教練麥登 歐新社資料照片

這對破除山羊魔咒的組合相信大家也相當熟悉。艾普斯坦在離開紅襪隊之後立即轉往小熊，力求破除另一個魔咒。他掌管小熊隊的前三年戰績都是分區墊底，主要重心放在農場重建上，2015年他聘請鬼才教頭麥登(Joe Maddon)執教並收割成功。在光芒時期以擅長帶領年輕球員著稱的麥登，上任第一年就率領這批小熊新星殺進國聯冠軍戰。2016年原本就被看好的小熊隊，終於不負眾望拿下108年以來的首座冠軍，讓艾普斯坦第二度破除魔咒，傳奇篇章也再添一筆。

總結

大聯盟近25年就有8個高層換血後5年內奪冠的案例，比例並不低，最快甚至一年冠軍就到手。值得注意的是，這8個成功案例中的總教練大部分原本的經歷都不太出色，例如托瑞、法蘭柯納、索夏或柯拉，不是曾被火掉就是菜鳥教頭。而名氣響亮的瓦倫泰，執教紅襪隊的成果卻相當糟糕。這說明一支球隊想奪冠，不一定需要一位擁有豐功偉業的總教練，若有一位精明能幹的總管操盤隊形，並由善於溝通的總教練帶領球隊，短短幾年內奪冠並非不可能的事。