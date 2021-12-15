MLB／坦言享受為洋基打球 瑞佐惜未能在封館前簽下合約

目前因為封館聯盟簽約與交易被迫暫時告一段落，而休賽期間成為自由球員的瑞佐（Anthony Rizzo）沒能來得及趕在封館前簽下一份合約，雖然有消息指出洋基傾向留下這名一壘手，但球團仍遲遲沒有動作。

瑞佐近期上播客節目談到，自己現為自由球員的感想，「其實我感到蠻興奮的，你會接到很多球隊給你來電，告訴你你有多優秀，你多麼適合加入這支球隊，這個招募的過程還蠻有趣的。」

儘管瑞佐的行情不差，但他卻沒有在封館前搶先爭取一份新合約，對此瑞佐認為，「確實蠻可惜的，我和各隊都沒有談出理想的結果，所以現在只能等了。」

至於談到加入短暫加入洋基得心得，瑞佐表示他非常享受在紐約打球得時光，「這真的非常棒，從小熊的瑞格利球場到洋基球場，從一座大城市到另一個大都市，身為球員不能要求更多了！」

不過洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前其實表示球隊希望能贏回瑞佐，雖話說如此，洋基仍沒有停止騎驢找馬，被媒體多次爆出非常渴望能從運動家手中交易來同樣也是一壘手的歐森（Matt Olson），這或許也成為洋基依舊不願簽回瑞佐的最大原因。