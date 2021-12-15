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MLB／搶下薛則組成超強雙王牌 ESPN評大都會補強第一名

聯合新聞網 / 綜合報導
搶下薛則組成超強雙王牌的大都會，被美媒評為是目前為止30隊最佳補強。 美聯社
搶下薛則組成超強雙王牌的大都會，被美媒評為是目前為止30隊最佳補強。 美聯社

《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）今天發表了一篇文章，內容是對聯盟30支球隊在休賽期間的補強進行深入探討，並就各隊奪冠機率增加多少為基準給出排名，最終他認為大都會為第一，但去年冠軍道奇則墊底。

大聯盟正逢封館期間，各項交易或簽約都得被迫暫停，不過在封館前不少球隊已經做出戰力補強，《ESPN》對此在今天給出一份評比分析，在這份榜單中，評價拿到A的球隊除了大都會還有藍鳥與太空人，同時與道奇一樣得到F的球隊有紅襪、白襪、教士、釀酒人隊，不過這僅限於封館前的評比，算是一份期中報告。

杜立德給到大都會第一名的讚許，主要是他們在過去一個月沒有停止過增添新兵，包括坎哈（Mark Canha）、艾斯科巴（Eduardo Escobar）、馬堤（Starling Marte）等，其中最大的收穫無疑就是網羅三屆塞揚薛哲（Max Scherzer），配上2屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom），這讓大蘋果現有堪稱聯盟最強最強1、2號。

此外天使的補強也相當被看好，以B+排名第4，球團迎來「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）和「三刀流」好手羅倫佐（Michael Lorenzen）等好投，盼能給大谷翔平更多援助。

道奇季後流失薛則與席格兩大主力，目前的補強成效被評比為最後一名。 路透社
道奇季後流失薛則與席格兩大主力，目前的補強成效被評比為最後一名。 路透社

反觀道奇，雖然有成功挽回泰勒（Chris Taylor）並簽下哈德森（Daniel Hudson）與希尼（Andrew Heaney）補強投手陣容，但上季超豪華投打陣容一員薛哲以及席格（Corey Seager）紛紛離隊，球團是否會留下王牌克蕭（Clayton Kershaw）也還沒定案，因此被杜立德合理認為是聯盟最差補強。

而豪門洋基的排名和道奇差不多慘淡，被列為D-排第24，主因也是洋基並沒有找來更多火力，一直有消息傳出洋基想補強一壘手，但球團始終卻沒有更多動作，反倒是在清理40人名單空間。

值得注意的是，在封館前大灑幣的遊騎兵，儘管網羅席格（Corey Seager）與希米恩（Marcus Semien），但卻只有被放在第8名，作者認為雖然遊騎兵的補強很猛烈，但就他們目前的實力而言，仍不足以成為冠軍的角逐者。

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