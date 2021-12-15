300轟壯志未酬 重砲戴維斯的ADHD往事

人來人往、潮起潮落，長江後浪推前浪，有冉冉升起的新秀竄起，就一定會有璀璨傳奇高掛球鞋，今年宣布退休的球員中，除了巨人當家鐵捕波西（Buster Posey），以外，就屬兩位戴維斯（Wade Davis、Chris Davis）知名度較高，兩位都當過「台灣之友」─王建民皇家時期的牛棚隊友以及陳偉殷的金鶯後盾。

但比起王建民在皇家的短暫「驚鴻一瞥」，陳偉殷在金鶯待了四個年頭（2012-2015），因此讓台灣球迷對金鶯球員較為熟悉、如數家珍，不只當年屢屢開轟的戴維斯，外野手瓊斯（Adam Jones）、游擊手哈迪（J.J. Hardy）、血氣方剛馬恰多（Manny Machado）、守護神強森（Jim Johnson）等人，可說是記憶猶新。

青山依舊在，幾度夕陽紅？陳偉殷轉戰馬林魚後僅拿下13勝，大聯盟生涯勝投數至今停在59勝，離下個整數關卡遙不可及（上次在大聯盟出賽已是2019年），小陳偉殷一歲的戴維斯同樣有個令人可惜遺憾：生涯295轟，距離「300轟」只差臨門一腳，卻在生涯末期急速衰退，無緣締造重要里程碑。

陳偉殷與戴維斯在金鶯隊當過4年隊友，這4年期間他打出159支全壘打、412分打點，對陳偉殷拿到的46勝也有很大的貢獻！ 歐新社資料照片

戴維斯的295支全壘打，能排在史上第156名，在源遠流長的大聯盟舞台算是佔有一席之地，離前一位韓德森（Rickey Henderson）差兩發，「300轟俱樂部」則有152人，若將範圍限於金鶯，他為金鶯敲出的253轟，能排在隊史第六，前五是瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、墨瑞（Eddie Murray）、鮑威爾（Boog Powell）、羅賓森（Brooks Robinson）和瓊斯，不過披著金鶯球衣的戴維斯平均16.19打數就有一發全壘打，效率遠勝前五位。

從遊騎兵發跡，「生涯前兩場先發出賽都開轟」是隊史第一人，載入史冊，後來經由上原浩治的交易案來到金鶯，獲得穩定出賽機會，進而在巴爾地摩發光發熱，2013年是他最燦爛的一季，入選明星賽、單季53轟138打點皆是全大聯盟之冠，美聯MVP第三，毫無疑問獲得銀棒獎肯定，此外，戴維斯更成為史上第三位達成「單季50轟全壘打、40支二壘安打」的選手，前兩名是「上古神獸」貝比魯斯（Babe Ruth）和貝爾（Albert Belle）。對於戴維斯驚奇演出，瓊斯讚不絕口：「他的誇張怪力扛了一堆平射砲和大號全壘打。」

戴維斯揮棒兇猛，雖然被三振數較高，但球要是被他咬中，很容易會形成大號全壘打。 歐新社資料照片

然而，戴維斯亦曾捲入「藥檢未過」事件，使得光輝奪人紀錄蒙塵、平添問號。2013年季中，推特上有一則留言詢問當紅炸子雞戴維斯：「是不是有使用禁藥？」戴維斯斬釘截鐵回了：「沒有。」後來受訪時更強調自身清白：「我們有嚴格的藥檢，如果有任何人打算作弊，一定會踢到鐵板。」諷刺的是，義正詞嚴說出這番話的戴維斯，卻在2014年季末爆發藥檢未通過（安非他命呈陽性）的風暴，掀起軒然大波，最後雖澄清是未事先申請服用治療注意力不足過動症（ADHD）的藥物豁免權，情節相對「輕微」，但仍遭輿論撻伐，季後賽因禁賽作壁上觀的戴維斯也懊惱失望、坦承自己不慎所導致的瑕疵事件對球隊影響甚鉅。

究竟讓戴維斯藥檢未過的「ADHD」是什麼呢？ADHD的全名是「attention deficit hyperactivity disorder」，患者容易有注意力不集中、無法專心、過動行為、打斷別人的談話等症狀，根據相關研究指出，台灣的6至18歲的兒童及青少年注意力不足過動症盛行率約為7.5%，即便是成人，在全球也有大約4%的比率，從心理學上的角度切入分析，成因是腦部功能與結構異常，尤其是執行功能的障礙。

戴維斯(左)身為ADHD病友，所服用藥物雖未能通過藥檢，應該只是一時漏報，他能克服萬難在大聯盟發光，更值得讓人尊敬。 歐新社資料照片

要克服ADHD，最有效的治療方式即是搭配藥物控制，褪下球衣、離開球場後，棒球員也是一般人，可能會有疾病等難關得面對，戴維斯能在長期處於ADHD的艱辛狀態，有著13年的大聯盟生涯、超過1400場出賽，實在不是件容易的事，值得佩服、給予讚賞。