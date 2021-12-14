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MLB／幾乎全季報銷有何問題？林子偉解密：側腹肌撕裂

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林子偉。記者侯永全／攝影
林子偉。記者侯永全／攝影

旅美球星林子偉在5月底後就未在大、小聯盟有任何出賽紀錄，目前是自由身的他，再度面臨是否考慮投入中職提問，也顯得有些無奈，連忙回應：「沒有、沒有，不要再問了。」他的目標仍是續留美職。

2021年對林子偉來說是極度不順遂的一年，他以小聯盟合約加盟雙城隊，整季只在大聯盟出賽1場、沒有打席，更麻煩的是受到傷勢影響，從5月29日後，就連在小聯盟都沒有出賽紀錄，他在傷兵名單一路躺到球季結束，隨後成為自由球員。

林子偉還原傷勢狀況，其實是側斜腹肌撕裂傷三級，「醫生說分級是一級還好、二級很嚴重，三級就斷了，我是三級。」起初醫生說可能要動刀，之後評估不用，傷勢最嚴重時只要用到腹肌力量就會痛，連睡覺翻身都不行，「生涯目前遇過最大的傷，自己也沒想到會這麼嚴重。」

他返台時傷勢復原約6、7成，目前約8成，林子偉說：「希望能夠穩穩地來，還不確定何時恢復技術訓練。」

未明的下一步，加上大聯盟處於封館狀態，林子偉也說：「雖然現在封館，是比較不利的地方，但我還是很相信自己的經紀公司，可以幫助自己爭取到回美國的工作。」

林子偉 小聯盟 大聯盟

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