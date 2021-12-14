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MLB／唯一未上架的第7轟球棒 張育成在等兒子長大

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成。記者侯永全／攝影
張育成。記者侯永全／攝影

旅美台將張育成近日進行球具義賣，8支開轟球棒上架，最終12品項募得超過173萬，張育成得知最終拍賣金額也嚇到，直呼感謝大家支持，被問到明年為了繼續做公益是否要瞄準30轟，他笑說：「希望可以啊！」

張育成12日進行線上義賣，提供自己的兩雙打擊手套、兩件實戰球衣，以及8支今年球季開轟球棒，合計12品項，最終共募得173萬2300元，其中最引人注意的品項是開轟球棒。

張育成本季炸裂9轟，締造台將在大聯盟單季最多轟紀錄，他僅保留兒子生日當天代打敲出的第7轟球棒，其餘8支開轟球棒都捐出義賣，也代表他今年每敲1轟都換球棒，為了公益不在意換掉開轟手氣。

張育成透露，「大聯盟球棒可以跟工作人員說需求，打一支換一支是可以的。」至於開轟手氣，他沒有這樣的迷信，「沒有這種感覺，換一支等於是新氣象、有別的結果。」

他透露，去年就有這樣的念頭，但因疫情縮水賽季，自己全季也沒有全壘打產出，今年可以敲出9轟，「今年有所突破，太感謝了，有神的眷顧，幫助我做好公益活動。」他唯一保留的第7轟球棒則另有打算，「等小孩長大後知道爸爸的工作，告訴他，這是他一歲生日時打的。」

張育成 大聯盟

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