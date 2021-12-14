日職／解鎖多項成就 宋家豪還能搞定田中將大要的珍奶

樂天金鷲隊投手宋家豪今年投出生涯年，明年年薪翻漲為1.1億日圓（約台幣2700萬），對他是很大的肯定；回顧今年球季，除了解鎖多項人生成就外，還多了一位大聯盟級隊友田中將大，兩人因珍珠奶茶而牽起另類交情。

宋家豪2016年以一紙育成合約、年薪440萬日圓展開旅日生涯，步步進階為勝利組牛棚大將，今年出賽63場防禦率只有2.23，取得3勝、24中繼、7救援的好成績，也兌現在他的好薪情上，明年年薪將從4700萬日圓大幅翻漲為1.1億日圓，生涯首度躍居「億元男」。

宋家豪對此也很開心，他說：「隊史也是第一個育成出身年薪破億的，自己也是很開心，可以被球隊肯定，今年也是真的很努力，很多目標都突破了，像是幾乎整年在一軍、明星賽、救援成功也拿到了。」

他的單季出賽數也突破郭源治，解鎖台將新的里程碑，他還原破紀錄當天狀況，「那天教練有說一定會上場，滿重要的比賽，我的心情就是，我真的可以和前輩齊名嗎？如果可以超越，也是美事，對自己也是肯定。」

田中將大今年返回日職、回歸老東家，宋家豪因此多了一位大聯盟級的隊友，兩人因為請飲料而累積另類交情。

宋家豪透露兩人之間的互動，自己會向他請教大聯盟後援投手的準備、調整，「雖然他是先發，但他有注意到，會告訴我美國的中繼投手怎麼調整。」他接續補充：「我們的互動，還有請飲料。」

宋家豪笑說：「他會說想喝珍珠奶茶，我說好、我幫你找，我買的那家，他說很好喝，有時會說『宋，我好想喝珍珠奶茶』，我就會幫他準備。」至於都是誰出錢？宋家豪表示，兩人會輪流請客，有時自己幫他買珍珠奶茶，有時田中也會請星巴克、美式漢堡。