快訊

北市府稱「14天解隔仍確診個案」未曝光 莊人祥打臉曝案號

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／解鎖多項成就 宋家豪還能搞定田中將大要的珍奶

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
宋家豪。記者侯永全／攝影
宋家豪。記者侯永全／攝影

樂天金鷲隊投手宋家豪今年投出生涯年，明年年薪翻漲為1.1億日圓（約台幣2700萬），對他是很大的肯定；回顧今年球季，除了解鎖多項人生成就外，還多了一位大聯盟級隊友田中將大，兩人因珍珠奶茶而牽起另類交情。

宋家豪2016年以一紙育成合約、年薪440萬日圓展開旅日生涯，步步進階為勝利組牛棚大將，今年出賽63場防禦率只有2.23，取得3勝、24中繼、7救援的好成績，也兌現在他的好薪情上，明年年薪將從4700萬日圓大幅翻漲為1.1億日圓，生涯首度躍居「億元男」。

宋家豪對此也很開心，他說：「隊史也是第一個育成出身年薪破億的，自己也是很開心，可以被球隊肯定，今年也是真的很努力，很多目標都突破了，像是幾乎整年在一軍、明星賽、救援成功也拿到了。」

他的單季出賽數也突破郭源治，解鎖台將新的里程碑，他還原破紀錄當天狀況，「那天教練有說一定會上場，滿重要的比賽，我的心情就是，我真的可以和前輩齊名嗎？如果可以超越，也是美事，對自己也是肯定。」

田中將大今年返回日職、回歸老東家，宋家豪因此多了一位大聯盟級的隊友，兩人因為請飲料而累積另類交情。

宋家豪透露兩人之間的互動，自己會向他請教大聯盟後援投手的準備、調整，「雖然他是先發，但他有注意到，會告訴我美國的中繼投手怎麼調整。」他接續補充：「我們的互動，還有請飲料。」

宋家豪笑說：「他會說想喝珍珠奶茶，我說好、我幫你找，我買的那家，他說很好喝，有時會說『宋，我好想喝珍珠奶茶』，我就會幫他準備。」至於都是誰出錢？宋家豪表示，兩人會輪流請客，有時自己幫他買珍珠奶茶，有時田中也會請星巴克、美式漢堡。

宋家豪 大聯盟

延伸閱讀

日職／放棄回鍋大聯盟 田中將大決定續留樂天

日職／與樂天續約成億元男 宋家豪目標日本一

日職／日媒選隱藏版MVP 吳念庭、宋家豪都入選

日職／羅德「令和怪物」繳好投 樂天輸在宋家豪手上

相關新聞

MLB／林子偉回顧今年有失落 下一步還是以美國為目標

旅美球星林子偉目前為自由球員，對於未來動向，今天在活動上明確回應：「還是以美國為目標」。

MLB／遊騎兵挖到石油？ 有意加入競爭鈴木誠也行列

遊騎兵趕在大聯盟封館前搶先簽下席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），儘管目前任何交易和簽約都遭暫停，但遊騎兵仍傳出對日職強打鈴木誠也頗有興趣。 鈴木誠也的經紀人沃夫

日職／解鎖多項成就 宋家豪還能搞定田中將大要的珍奶

樂天金鷲隊投手宋家豪今年投出生涯年，明年年薪翻漲為1.1億日圓（約台幣2700萬），對他是很大的肯定；回顧今年球季，除了...

MLB／同城公牛因疫情人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦：我能打

NBA稍早宣布公牛陣中多達10位球員觸發健康安全協議，能出賽的球員僅剩8位，因此接下來2場比賽被迫順延，不過同城不同盟的白襪游擊手T.安德森（Tim Anderson）相當熱心，在推特上毛遂自薦表示自

MLB／與大谷翔平共舞 天使隊「三刀流」好手入先發輪值

29歲「三刀流」好手羅倫佐（Michael Lorenzen）在封館前獲得天使隊1年700萬美元（約新台幣1億9461萬元）合約，據美國媒體《The Athletic》報導，下個賽季他將與大谷翔平一同進入先發輪值，堪稱「二刀流」與「三刀流」共舞。

MLB／單場9個位置都守過！ 超級工具人宣布退役

曾締造單場「完全守備」紀錄的超級工具人羅曼恩（Andrew Romine），在大聯盟闖盪11年後，近日宣布高掛球鞋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。