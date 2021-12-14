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MLB／遊騎兵挖到石油？ 有意加入競爭鈴木誠也行列

聯合新聞網 / 綜合報導
遊騎兵傳出對日職強打鈴木誠也頗有興趣。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
遊騎兵傳出對日職強打鈴木誠也頗有興趣。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

遊騎兵趕在大聯盟封館前搶先簽下席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），儘管目前任何交易和簽約都遭暫停，但遊騎兵仍傳出對日職強打鈴木誠也頗有興趣。

鈴木誠也的經紀人沃夫（Joel Wolfe）之前曾透露有不少大聯盟球隊對他釋出意願，包括洋基、紅襪、藍鳥這三支美東勁旅，而現在連遊騎兵都要來參一咖，看來遊騎兵今年休賽期間非常積極想加強陣中的打線。

遊騎兵在迎來席格和塞米恩後，內野陣容已大幅提升，目前相對欠缺為外野手的部分，隊上現在只有賈西亞（Adolis Garcia）以及休賽期間才簽下的卡胡（Kole Calhoun），剛好還差一位外野手，身為外野手的鈴木誠也完全符合他們的需求，再加上他在日職打擊火力有目共睹，他可能就是遊騎兵在等待的那塊拼圖。

不過外界認為遊騎兵面臨的最大挑戰就是薪資，封館前他們以7年1.75億美元以及10年3.25億美元簽下希米恩與席格，目前遊騎兵開季預測的薪資總額是1.27億美元，究竟球團還願意拿出多少資金打造黃金打線，或是會選擇將目光投向在投手群上增添新戰力，都會成為能否順利簽下鈴木誠也的關鍵。

鈴木 薪資 西亞

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