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MLB／林子偉回顧今年有失落 下一步還是以美國為目標

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林子偉在明確表示明年還是以美國為目標。 聯合報系資料照
林子偉在明確表示明年還是以美國為目標。 聯合報系資料照

旅美球星林子偉目前為自由球員，對於未來動向，今天在活動上明確回應：「還是以美國為目標」。

2021年對林子偉來說是極度不順遂的一年，他以小聯盟合約加盟雙城隊，整季只在大聯盟出賽1場、沒有打席，更麻煩的是受到傷勢影響，從5月29日後，就連在小聯盟都沒有出賽紀錄，他在傷兵名單一路躺到球季結束，隨後成為自由球員。

林子偉談及今年賽季，確實有不小的失落，「失望和難過今年都遇到了，這不是很好的經驗，從一開始受傷到中間好了，又不舒服到現在，過程滿辛苦的，今年真的是很難過的一季。」他對來年依然抱持期待，「希望今年過了，畢竟自己還很年輕，還希望再拚。」

外界高度關注林子偉的下一步，甚至以「收集子偉碎片」形容今年中職狀元籤之爭，認為若他願投入中職選秀，絕對是狀元不二人選。

對於下一步動向，林子偉明確表示，「目前身體狀況還不錯，接下來的計畫，還是以美國為目標，希望可以再回到美國打球，先把傷養好，100%好了再做下一步。」

林子偉 中職 小聯盟

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