MLB／同城公牛因疫情人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦：我能打
NBA稍早宣布公牛陣中多達10位球員觸發健康安全協議，能出賽的球員僅剩8位，因此接下來2場比賽被迫順延，不過同城不同盟的白襪游擊手T.安德森（Tim Anderson）相當熱心，在推特上毛遂自薦表示自己能加入公牛暫時改當籃球員。
在A.強森（Alize Johnson）也觸發健康安全協議後，公牛目前能上場的球員人數嚴重不足，因此未來兩場先列入延賽，而同時大聯盟不但是休賽期間，日前也正處於封館狀態，無事可做的安德森，表示自己能投入同屬芝加哥球隊的公牛，貢獻一己之力。
安德森在推特寫下，「你們也知道我們在封館期間，跟我說一聲，我就能上場了。」並標註公牛隊的推特帳號。
事實上，安德森過去還真有打籃球的經歷，甚至在高中時期帶領學校拿下州冠軍，不過最後決定還是把重心放在棒球。
@chicagobulls 👀 you know we locked out right.. holla at me gang! #imready🏀— S E V E N (@TimAnderson7) December 13, 2021
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