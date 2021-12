MLB／同城公牛因疫情人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦：我能打

NBA稍早宣布公牛陣中多達10位球員觸發健康安全協議,能出賽的球員僅剩8位,因此接下來2場比賽被迫順延,不過同城不同盟的白襪游擊手T.安德森(Tim Anderson)相當熱心,在推特上毛遂自薦表示自己能加入公牛暫時改當籃球員。

在A.強森(Alize Johnson)也觸發健康安全協議後,公牛目前能上場的球員人數嚴重不足,因此未來兩場先列入延賽,而同時大聯盟不但是休賽期間,日前也正處於封館狀態,無事可做的安德森,表示自己能投入同屬芝加哥球隊的公牛,貢獻一己之力。

安德森在推特寫下,「你們也知道我們在封館期間,跟我說一聲,我就能上場了。」並標註公牛隊的推特帳號。

事實上,安德森過去還真有打籃球的經歷,甚至在高中時期帶領學校拿下州冠軍,不過最後決定還是把重心放在棒球。

@chicagobulls 👀 you know we locked out right.. holla at me gang! #imready🏀