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MLB／與大谷翔平共舞 天使隊「三刀流」好手入先發輪值

聯合新聞網 / 綜合報導
曾被大谷翔平敲轟的羅倫佐加盟天使，可望與大谷組成「二刀流加三刀流」先發輪值。 美聯社
曾被大谷翔平敲轟的羅倫佐加盟天使，可望與大谷組成「二刀流加三刀流」先發輪值。 美聯社

29歲「三刀流」好手羅倫佐（Michael Lorenzen）在封館前獲得天使隊1年700萬美元（約新台幣1億9461萬元）合約，據美國媒體《The Athletic》報導，下個賽季他將與大谷翔平一同進入先發輪值，堪稱「二刀流」與「三刀流」共舞。

羅倫佐在2013年以第一指名之姿加盟紅人，2015年初登大聯盟至今，以投手身分出賽295場，拿下23勝23敗、防禦率4.07，不過他上個主要當先發投手的賽季是2015年，此後大多是以牛棚投手身分出賽。

羅倫佐也保持每年都上場打擊，生涯321場打者身分出賽，打擊率.233，並有7轟、24分打點以及5次盜壘成功，OPS.710。

除了投、打二刀流外，羅倫佐還能「守」，他擔任中外野手出賽22場、守81局；右外野手守6場、6局；左外野手守8場、9局，可謂功能性超越大谷翔平的「三刀流」。

據報導，天使隊已確定將羅倫佐排進先發輪值，他自信地說：「我比以前更聰明、也累積了更多經驗，相信不管在先發還是牛棚，我的球都是一樣的。我現在甚至覺得，我當先發會比牛棚還要強。」

打者部分，天使尚未明確告知羅倫佐是否有打擊機會，不過他已向主帥梅登（Joe Maddon）表達意願，表示會做好鎮守中外野的準備，他說：「如果我能（以打者身分）幫助球隊，我會做好準備。」

美國

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