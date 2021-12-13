MLB／單場9個位置都守過！ 超級工具人宣布退役

曾締造單場「完全守備」紀錄的超級工具人羅曼恩（Andrew Romine），在大聯盟闖盪11年後，近日宣布高掛球鞋。

現年35歲的羅曼恩不僅作為打者左右開弓，守備時更有著超強功能性，2017年9月30日效力於老虎隊時，他上演一次「完全守備」，當天他從左外野出發，後來移防中外野、右外野，接著來到內野，輪番鎮守三壘、游擊、捕手、二壘、投手、一壘，單場9個守備位置全都守過一遍，成為史上第五人。

有趣的是，當天老虎雖派出這位野手上場投球，但老虎最終贏球，羅曼恩還拿下中繼點。今年他改披小熊隊戰袍，8月13日小熊在主場面對釀酒人大比分落後時，他上場投球，捕手正好是他的親生弟弟奧斯丁（Austin Romine），也成為大聯盟史上第16對投捕兄弟檔，前一次得回溯至1962年的雪莉兄弟（Larry Sherry和Norm Sherry）。

羅曼恩曾效力過天使、老虎、水手、遊騎兵，本季來到小熊，最終也在這裡退休。他生涯在大聯盟以野手身份出賽609場，打出294支安打、11轟、86分打點、40盜，打擊率0.233；另以投手身分登板8次，防禦率12.15，沒有勝投紀錄。