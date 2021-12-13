快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

MLB／單場9個位置都守過！ 超級工具人宣布退役

聯合新聞網 / 綜合報導
羅曼恩（Andrew Romine）（右）棒球場9個位置都能守，今年8月他和胞弟奧斯丁（Austin Romine）（左）組成兄弟投捕搭檔。 取自Cut4照片
羅曼恩（Andrew Romine）（右）棒球場9個位置都能守，今年8月他和胞弟奧斯丁（Austin Romine）（左）組成兄弟投捕搭檔。 取自Cut4照片

曾締造單場「完全守備」紀錄的超級工具人羅曼恩（Andrew Romine），在大聯盟闖盪11年後，近日宣布高掛球鞋。

現年35歲的羅曼恩不僅作為打者左右開弓，守備時更有著超強功能性，2017年9月30日效力於老虎隊時，他上演一次「完全守備」，當天他從左外野出發，後來移防中外野、右外野，接著來到內野，輪番鎮守三壘、游擊、捕手、二壘、投手、一壘，單場9個守備位置全都守過一遍，成為史上第五人。

有趣的是，當天老虎雖派出這位野手上場投球，但老虎最終贏球，羅曼恩還拿下中繼點。今年他改披小熊隊戰袍，8月13日小熊在主場面對釀酒人大比分落後時，他上場投球，捕手正好是他的親生弟弟奧斯丁（Austin Romine），也成為大聯盟史上第16對投捕兄弟檔，前一次得回溯至1962年的雪莉兄弟（Larry Sherry和Norm Sherry）。

羅曼恩曾效力過天使、老虎、水手、遊騎兵，本季來到小熊，最終也在這裡退休。他生涯在大聯盟以野手身份出賽609場，打出294支安打、11轟、86分打點、40盜，打擊率0.233；另以投手身分登板8次，防禦率12.15，沒有勝投紀錄。

相關新聞

MLB／大都會新教頭3選1 呼聲最高是台灣球迷熟悉的他

大都會例行賽後火速開除主帥羅哈斯（Luis Rojas），目前正積極尋覓新教頭，據《紐約郵報》報導，有3位最可能的人選，其中呼聲最高、3人中唯一擔任過大聯盟總教練的候選人就是陳偉殷在金鶯時的恩師蕭瓦特（Buck Showalter），大都會高層也將在聖誕節前決定最終人選。

MLB／大谷明年破貝比魯斯紀錄？美媒預測全壘打減、勝投增

美國數據網站「FanGraphs」近日預測了日籍「二刀流」巨星大谷翔平明年賽季的投打成績，網站看好大谷能繳出11勝、39轟...

想旅台請趁早！ 大聯盟封館引爆空前出走潮

「旅台就是神」這句名言看似戲謔卻不時應驗。早年有魔拉（Melvin Mora）曾短暫加盟三商虎，隔年返美後兩度入選大聯盟明星賽，最後還成為金鶯名人堂一員。之後又有兩度加盟統一獅的費古洛（Nelson

MLB／單場9個位置都守過！ 超級工具人宣布退役

曾締造單場「完全守備」紀錄的超級工具人羅曼恩（Andrew Romine），在大聯盟闖盪11年後，近日宣布高掛球鞋。

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在夏威夷茂宜島步入人生下一階段，迎娶高中結識的女友莎曼莎（Samanth...

MLB／張育成捐173萬元做公益 隊史最後1轟募得45萬最高

旅美好手張育成今天進行線上公益義賣競標活動，提供兩雙打擊手套、兩件實戰球衣，以及今年在大聯盟轟出8支全壘打的球棒，全部商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。