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MLB／大都會新教頭3選1 呼聲最高是台灣球迷熟悉的他

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷效力金鶯時期，蕭瓦特曾是在台灣媒體曝光度最高的大聯盟總教練。 歐新社資料照
陳偉殷效力金鶯時期，蕭瓦特曾是在台灣媒體曝光度最高的大聯盟總教練。 歐新社資料照

大都會例行賽後火速開除主帥羅哈斯（Luis Rojas），目前正積極尋覓新教頭，據《紐約郵報》報導，有3位最可能的人選，其中呼聲最高、3人中唯一擔任過大聯盟總教練的候選人，就是陳偉殷在金鶯時的恩師蕭瓦特（Buck Showalter），大都會高層也將在聖誕節前決定最終人選。

資歷豐富的65歲教頭蕭瓦特曾在洋基、響尾蛇、遊騎兵和金鶯執教，他也是大都會新任總管艾普勒（Billy Eppler）過去在天使時屬意的教頭人選，不過最終天使隊高層選了梅登（Joe Maddon）。蕭瓦特日前還獲得王牌投手薛則（Max Scherzer）加持，出任大都會總教練呼聲非常高。

另一名人選46歲的艾斯帕達（Joe espada）直到上季都還是太空人隊板凳教練，過去他曾擔任馬林魚、洋基的三壘指導教練，及洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的助理，2013年經典賽時是波多黎各國家隊教練。

現年48歲的奎特拉羅（Matt Quatraro）曾當過守護者隊（前印地安人）助理打擊教練、光芒三壘指導教練，過去3年則是擔任板凳教練，與光芒隊主帥凱許（Kevin Cash）共同完成美東2連霸。

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