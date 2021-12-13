MLB／大谷明年破貝比魯斯紀錄？美媒預測全壘打減、勝投增

美國數據網站「FanGraphs」近日預測了日籍「二刀流」巨星大谷翔平明年賽季的投打成績，網站看好大谷能繳出11勝、39轟，叩關「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的「單季勝投、全壘打雙位數」二刀流紀錄。

「投手大谷」本季繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績並送出156K；「打者翔平」則敲出逼近全壘打王的46轟、138安、100分打點、26次盜壘成功，打擊率.257。

「FanGraphs」對明年大谷翔平的二刀流成績做出預測，打擊成績39轟、142安、99打點、24盜壘和打擊率.257，除了全壘打數與本季的46轟相比減少較多外，其餘數據皆相去不遠；投手成績11勝8敗、192K、防禦率3.69，相比本季防禦率雖上升、敗投數也增加，但勝場數和三振次數都有明顯提升。

若大谷明年真能如「FanGraphs」預測，維持今年的二刀流水準，他就能成為自1918年貝比魯斯之後，首位達成「單季勝投、全壘打雙位數」壯舉的選手，屆時也相當有機會達成MVP二連霸。