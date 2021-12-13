聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷明年破貝比魯斯紀錄？美媒預測全壘打減、勝投增
美國數據網站「FanGraphs」近日預測了日籍「二刀流」巨星大谷翔平明年賽季的投打成績，網站看好大谷能繳出11勝、39轟，叩關「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的「單季勝投、全壘打雙位數」二刀流紀錄。
「投手大谷」本季繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績並送出156K；「打者翔平」則敲出逼近全壘打王的46轟、138安、100分打點、26次盜壘成功，打擊率.257。
「FanGraphs」對明年大谷翔平的二刀流成績做出預測，打擊成績39轟、142安、99打點、24盜壘和打擊率.257，除了全壘打數與本季的46轟相比減少較多外，其餘數據皆相去不遠；投手成績11勝8敗、192K、防禦率3.69，相比本季防禦率雖上升、敗投數也增加，但勝場數和三振次數都有明顯提升。
若大谷明年真能如「FanGraphs」預測，維持今年的二刀流水準，他就能成為自1918年貝比魯斯之後，首位達成「單季勝投、全壘打雙位數」壯舉的選手，屆時也相當有機會達成MVP二連霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言