快訊

天后回歸！張惠妹打破「阿妹條款」 明年4月回蛋唱12場

沒壞人的大團圓？孫海洋尋子案「中國人口犯罪幕後」

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在夏威夷茂宜島步入人生下一階段，迎娶高中結識的女友莎曼莎（Samantha Bracksieck），婚禮畫面溫馨浪漫，但媒體也再次翻出莎曼莎去年的酒駕事件，醜事伴隨喜事一起登上新聞版面。

賈吉低調結婚、並未發佈婚訊，但因他近期舉辦告別單身派對，媒體猜測應該即將舉辦婚禮。英國每日郵報獨家取得婚禮照片，婚禮規模不大，小倆口僅邀部分摯友參與，洋基隊友的部分包括桑契斯（Gary Sanchez）、塞沙（Luis Cessa）、托瑞斯（Gleyber Torres）。

婚禮於當地時間周六舉辦，兩人在布滿林木的戶外婚禮上交換誓約，身高201公分的賈吉，也與莎曼莎演繹完美身高差，在眾人見證下浪漫接吻。

每日郵報在新聞最後提到，「在女方2020年2月的酒駕事件後，希望賈吉、莎曼莎的婚姻將為兩人帶來更幸福的日子。」

當時莎曼莎被逮到酒測值超標，對警方態度也不佳，鏡頭拍下她當時醉醺醺回應攔查的畫面，包括「你知道我男友是誰嗎？」「他在洋基打球，所以這樣不太好，我只是想要回家，我早上7點要上班。」

賈吉 洋基 Gleyber Torres

延伸閱讀

封館前遲遲不出手 洋基自縛手腳已輸在起跑點

MLB／挽救豪門球隊 美媒分析封館結束後洋基必做的5件事

NBA／紐約市長投票統計 老鷹楊恩竟獲1張選票支持

MLB／老闆認同賈吉是洋基偉大領袖 球團續約卻毫無動作

相關新聞

想旅台請趁早！ 大聯盟封館引爆空前出走潮

「旅台就是神」這句名言看似戲謔卻不時應驗。早年有魔拉（Melvin Mora）曾短暫加盟三商虎，隔年返美後兩度入選大聯盟明星賽，最後還成為金鶯名人堂一員。之後又有兩度加盟統一獅的費古洛（Nelson

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在夏威夷茂宜島步入人生下一階段，迎娶高中結識的女友莎曼莎（Samanth...

MLB／張育成捐173萬元做公益 隊史最後1轟募得45萬最高

旅美好手張育成今天進行線上公益義賣競標活動，提供兩雙打擊手套、兩件實戰球衣，以及今年在大聯盟轟出8支全壘打的球棒，全部商...

MiLB／返台訓練沒忘記母校 劉致榮召集校友成立校友會

22歲旅美投手劉致榮最近返台展開自主訓練，加強體能與技巧，全力備戰新球季，他也選在鶯歌工商棒球隊成立第12年聯絡校友，召...

MLB／達比修有原來是手遊「高課玩家」 狂課28萬只為抽到他

教士隊「混血王子」達比修有是手機遊戲「野球魂A」的愛好者，昨（11日）他在推特上秀出自己為了抽到一張前橫濱DeNA好手多村仁志的卡，竟砸下115萬日圓（約新台幣28萬元）抽卡3500次，令網友替他捏把冷汗：「『課』那麼多不會被老婆罵嗎？」

MLB／小塔提斯驚傳出車禍 父親親自回應狀況

教士隊明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）驚傳在多明尼加發生車禍，據《ESPN》報導，他的父親老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）也做出回應，表示他只有膝蓋及手部擦挫傷，並無大礙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。