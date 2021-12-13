MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在夏威夷茂宜島步入人生下一階段，迎娶高中結識的女友莎曼莎（Samantha Bracksieck），婚禮畫面溫馨浪漫，但媒體也再次翻出莎曼莎去年的酒駕事件，醜事伴隨喜事一起登上新聞版面。
賈吉低調結婚、並未發佈婚訊，但因他近期舉辦告別單身派對，媒體猜測應該即將舉辦婚禮。英國每日郵報獨家取得婚禮照片，婚禮規模不大，小倆口僅邀部分摯友參與，洋基隊友的部分包括桑契斯（Gary Sanchez）、塞沙（Luis Cessa）、托瑞斯（Gleyber Torres）。
婚禮於當地時間周六舉辦，兩人在布滿林木的戶外婚禮上交換誓約，身高201公分的賈吉，也與莎曼莎演繹完美身高差，在眾人見證下浪漫接吻。
每日郵報在新聞最後提到，「在女方2020年2月的酒駕事件後，希望賈吉、莎曼莎的婚姻將為兩人帶來更幸福的日子。」
當時莎曼莎被逮到酒測值超標，對警方態度也不佳，鏡頭拍下她當時醉醺醺回應攔查的畫面，包括「你知道我男友是誰嗎？」「他在洋基打球，所以這樣不太好，我只是想要回家，我早上7點要上班。」
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