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MLB／張育成捐173萬元做公益 隊史最後1轟募得45萬最高

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
旅美球員張育成。 報系資料照
旅美球員張育成。 報系資料照

旅美好手張育成今天進行線上公益義賣競標活動，提供兩雙打擊手套、兩件實戰球衣，以及今年在大聯盟轟出8支全壘打的球棒，全部商品都有他的親筆簽名認證，一共募得173萬2300元。

今天直播過程吸引超過1萬5千人次觀看，兩雙打擊手套和兩件實戰球衣募得19萬9300元，透過浪愛集食機構，全數購買糧食捐贈給缺糧的園區機構。

8支實戰球棒更是募得153萬3000元，其中印地安人隊史最後一支全壘打球棒以45萬元得標，是本次成交金額最高的品項，這8支球棒義賣的所有金額，將全數捐贈給家扶基金會。

張育成表示，感謝家扶在年少的幫忙與協助，每年返台都會鼓勵正在夢想路上前進的家扶孩子，希望可以透過本次的義賣，幫助更多努力家扶孩子，揮出屬於自己的一片天。

這張育成首次舉辦公益義賣，他說，感謝球迷在線上踴躍支持，一同做公益，希望往後每年的表現可以越來越好，將這個義賣活動延續下去。

張育成 大聯盟

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