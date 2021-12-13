想旅台請趁早！ 大聯盟封館引爆空前出走潮

「旅台就是神」這句名言看似戲謔卻不時應驗。早年有魔拉（Melvin Mora）曾短暫加盟三商虎，隔年返美後兩度入選大聯盟明星賽，最後還成為金鶯名人堂一員。之後又有兩度加盟統一獅的費古洛（Nelson Figueroa）重返大聯盟並投出單季7勝4敗、防禦率3.29的佳績。近期也有2015年短暫加入Lamigo桃猿的瓦德茲（Cesar Valdez）時隔七年再次踏上大聯盟投手丘，最近兩季還成了金鶯牛棚的重要成員。

除了這些加入中職後成功打回大聯盟的洋將外，球員生涯末期轉戰中職的前大聯盟大牌球星無疑更令球迷津津樂道。其中最大咖的當屬2013年加入義大犀牛掀起「曼尼」旋風的拉米瑞茲（Manny Ramirez）。大聯盟生涯累積555隻全壘打、12次入選明星賽且兩度幫助紅襪拿下冠軍的拉米瑞茲當年肯「降尊紆貴」來台打球，既有因緣際會，也跟他本人率性而為「Manny being Manny」的個性大有關係。不但是中職史上空前的「創舉」，之後也難有其匹。

義大犀牛過去曾有曼尼這樣的巨星加入，讓票房大幅提升。中職近年來的洋將雖然沒有他這樣的等級，但不乏許多有經驗的好手。 歐新社資料照片

雖說像拉米瑞茲這樣實力與魅力兼具的巨星來台打球純屬可遇不可求，但我們可能即將看到不少叫得出名號的大聯盟球員「登入」中職。拜勞資協議破裂封館之賜，許多大聯盟龍套球員已經遠赴重洋來亞洲找頭路。上週短短幾天之內就有今年還在巨人打球的外野手陶克曼（Mich Tauchman）、前遊騎兵外野手彼得斯（DJ Peters）與前金鶯投手普勒科（Adam Plutko）相繼加入韓職——還沒算上已經兩年沒打大聯盟的怪咖球星普伊格（Yasiel Puig）。

至於轉戰日職的大聯盟球員更有來頭。像是北海道日本火腿繼網羅大前年轟出31發全壘打的前老虎一壘手努尼耶茲（Renato Nunez）後，又簽下今年在紅雀跟雙城固定先發的投手甘特（John Gant）。有十年大聯盟經驗今年還在金鶯及費城人擔任先發游擊手的葛維斯（Freddy Galvis）則據傳將加入軟體銀行鷹。「等而下之」但今年也都在大聯盟出賽的藍鳥救援投手柯爾（A.J. Cole，加入養樂多燕子）、遊騎兵投手安德森（Drew Anderson，加入廣島鯉魚）、水手外野手馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos，加入樂天金鷲）等球員就更不用提。

甘特本季戰績5勝11敗、防禦率4.09，他在2019年專職中繼時，曾拿下11勝1敗成績。日本火腿近來用2億4000萬與他簽下一年合約。 歐新社資料照片

套句股市名嘴掛在嘴上的名言——這還只是剛開始。未來幾個月內大聯盟很可能就將迎來史上最大一波出走潮。眾所周知在這次勞資協商破裂之前，球員工會與大聯盟老闆之間積怨已久。許多球員對賺得盆滿缽滿卻吝於平分大餅給球員甚至紛紛擺爛不花錢補強的老闆早就忍無可忍。最近幾年一直吃定球員的老闆們則是吃了秤砣鐵了心，寧可無限期封館也不願退讓一步。

雙方僵持不下，除了球迷還有誰會成為最大輸家？當然不是那些早已簽下肥約確定終身衣食無缺的頭牌球星，也不會是一復工就肯定有球隊上門雙手奉上合約，大可好整以暇待價而沽的大牌自由球員。到頭來倒楣的就只有那些在大聯盟打滾多年的中產階級。由於球員工會只顧著跟老闆爭取自由球員年限跟保障最低薪，這些早已過了自由球員年限的二三線球員已註定被忽視。再加上不少球隊都趕在上一版勞資協議到期前大灑幣狂簽大牌自由球員，如此一來，明年能花在中產球員身上的預算勢必大為減少。ESPN名記者歐尼（Buster Olney）最近就撰文指出，有球員經紀人告訴他：「我根本不敢想像這班球員的下場。」

更糟的是，近年來這些中產球員的薪水還大幅下降。根據ESPN調查，2014年二三線球員的平均年薪還有1180萬美元，去年只剩下620萬。雖說620萬美元仍是一筆不小的數字，但以美國稅負之高、職業球員開銷之大，再加上球員生涯遠不及一般工作，「青年失業」仍是中產球員揮之不去的夢魘。而且現在就連去農場蹲底等機會的可能性都大為減少——因為去年才剛經過一番大力整頓的小聯盟系統已一口氣砍掉40隻球隊。

既然如此，許多還在當打之年但找不到新東家的中產球員勢必得選擇「旅外」。舉例來說，短短三年就轉戰七隊的漢米爾頓（Billy Hamilton）當年靠一雙快腿技驚四座，多年下來事實證明他也就只有一雙快腿。這樣的球員不但明年大聯盟可能沒他的位子，就連小聯盟合約都不見得有他的份。其他像是上個月才被海盜釋出的一壘手莫蘭（Colin Moran）雖說年僅29歲而且四年來一直穩坐先發，但他的勝場貢獻值加起來竟只有0.2——很可能還不如一個領底薪的3A龍套。即便封館結束，莫蘭的球員生涯很可能也只剩下旅外一途。

像漢米爾頓這樣不容易找到新東家的球員，或許可以考慮來台發展。 歐新社資料照片

基於以上理由，明年大批二三線大聯盟球員旅日、旅韓或旅台已是大勢所趨——而且還得趁早。因為不少日韓球隊早就開始敲定下一季的補強計畫。眼看日韓台職棒的洋將名額也是僧多粥少，如果繼續苦等大聯盟結束封館，這些球員最終下場很可能就是兩頭空。有鑑於此，或許會有更多球員提早下定決心走上旅外的道路。下一季國內球迷就有眼福，能夠親眼看到更多具備相當資歷的前大聯盟球員馳騁在中職球場上。