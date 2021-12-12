MLB／小塔提斯驚傳出車禍 父親親自回應狀況

教士隊明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）驚傳在多明尼加發生車禍，據《ESPN》報導，他的父親老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）也做出回應，表示他只有膝蓋及手部擦挫傷，並無大礙。

老塔提斯透露，事發在上周六，兒子在多明尼加東部的聖佩德羅．德馬科里斯省騎車時摔倒，「他已經接受治療了，沒什麼大不了的，只是摔倒了——他的膝蓋和手有點擦傷。」

老塔提斯也澄清，小塔提斯從摩托車上摔下來的報導是假消息。

小塔提斯在今年與教士簽定一份14年、3.3億美元（新台幣91億2483萬元），他本季兩度進入傷兵名單，仍繳出42轟、打擊率.282、97分打點、25次盜壘的成績。