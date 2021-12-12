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MLB／藍鳥其實超想簽席格 「不隨遊騎兵起舞」錯失機會

聯合新聞網 / 綜合報導
遊騎兵大手筆綁定席格。（路透）
遊騎兵大手筆綁定席格。（路透）

在大聯盟封館前，許多球隊加入自由市場的「搶人大戰」，正如外界所看到的遊騎兵砸大錢簽了席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien）。然而，外界看不到的是，原來這些交易都與藍鳥有關。

據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥其實是席格的「隱形競爭者」，因為擁有優異打擊能力的席格除了是名左打，他還能填補二、三壘守備空缺，令藍鳥心動不已，只不過遊騎兵開出了10年3.25億美元（約新台幣89億8657萬元）的鉅約，而藍鳥「不太想隨遊騎兵起舞」，也留不住塞米恩，就這樣錯失兩名優秀的內野手。

藍鳥最終以5年1.1億美元（約新台幣3億416萬元）簽下強投高斯曼（Kevin Gausman），不過填補內野空缺對他們而言仍為當務之急，所以當封館結束，大聯盟球員交易回歸正常，藍鳥還是會積極尋找球技好、價錢合理的內野手。

MLB 藍鳥 遊騎兵

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