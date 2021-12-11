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MLB／連9年槓龜名人堂 老隊友歐提茲相信席林這次一定入選

聯合新聞網 / 綜合報導
歐提茲相信明年最後一次有票選資格的席林能夠進入名人堂。 歐新社
歐提茲相信明年最後一次有票選資格的席林能夠進入名人堂。 歐新社

連續9年名人堂「槓龜」的傳奇紅襪強投席林（Curt Schilling），明年是他最後一次角逐機會。曾經在紅襪一同共患難的隊友歐提茲（David Ortiz）信心滿滿表示，席林這次一定能站上名人堂頒獎台。

據大聯盟記者布朗 (Ian Browne) 報導，歐提茲提到席林在2004年以「血襪傳奇」率紅襪破咒奪冠的鬼神表現忍不住讚嘆，「每次只要想到席林當年的優異表現，就覺得自嘆不如。」他也補充，「相信席林明年7月能站上名人堂頒獎台上」，肯定前隊友過往豐功偉業。值得一提的是，這次也是歐提茲首度進入名人堂候選名單，將與昔日戰友將一同角逐此榮譽。

席林曾入選6次全明星賽，生涯20個賽季待過金鶯、太空人、費城人、響尾蛇以及紅襪。2004年在紅襪的第一個賽季，就拿下21勝6負的亮眼成績，獲得美聯勝投王，並助紅襪奪下睽違86年的世界大賽冠軍。生涯3,116次三振數，也在歷史上排名第15，生涯豐功偉業族繁不及備載，只是在場外的言論卻頗富爭議，常透過個人社群平台，散布恐同、恐伊斯蘭、反猶太、種族歧視等思想，是支持度偏低主因。

不過其實席林得票率逐年提升，今年名人堂獲得9年來最高的285張選票，71.8%的得票率距離75%門檻只有些微之差，還是與此大獎擦肩而過。經歷連9次槓龜後，他也表明不會參與最後一年入選名人堂的票選，要求移除2022年候選名單。但依棒球名人堂的規定，還是符合票選擇資格，他也得「被動參選」一年，若最後如願入選，他表態傾向以響尾蛇球員身分加入。

此外媒體也指出，若是席林在明年1月25日最後一次票選機會仍無緣名人堂，還有機會透過名人堂委員會提名進入聖殿，這場會議將在明年12月舉行。

太空人

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