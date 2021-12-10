MLB／大谷超狂表現背後秘辛 營養師曝超嚴格進食法

本季在大聯盟以「二刀流」身分席捲全球的大谷翔平，強投豪打的表現也讓他搜刮各大獎項。他的專屬營養師大前惠也透露功成名就背後的秘辛，指出大谷在飲食上有嚴格的控管，超乎常人想像。

投打兩端都創下傲人成績大谷，至今能達到如此偉大的成就，源自於他的自律和不放棄的精神。而為了使自己身體保持巔峰狀態，大谷在2014年開始接洽營養師，並實施嚴格的飲食管理。

大前惠讚嘆大谷自律的飲食控管，並表示他未來狀態和能力一定能更進化，「大谷曾說，要讓身體保持強壯到30歲為止，30歲以後才是技術層面的提升，而他技術還沒達到爐火純青，就能夠繳出如此亮眼的成績，讓人更加期待未來的表現。」

因為過往沒有二刀流球員的飲食數據能參考，所以大谷會自己計算每日用餐熱量，甚至連用餐時間也需計算，十分注意飲食細節。他對於吃進體內的食物，也抱有極度好奇心，他曾問大前惠，「雞蛋以及牛奶所含的蛋白質優劣差別、巧克力裡面含有多少咖啡因和可可多酚 ？」極度講求食物成分。