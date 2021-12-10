MLB／弗瑞茲爾離開洋基後開嘲諷 沙胖氣到爆粗口

弗瑞茲爾（Clint Frazier）轉隊後暗酸前東家洋基隊，昔日名投沙巴西亞（CC Sabathia）生氣了，今天在節目中為此爆粗口，直言以他的資歷，這些言論荒謬至極，不想再看到關於弗瑞茲爾的新聞了。

弗瑞茲爾在11月遭到洋基釋出，但他也隨即找到新工作，確定以1年合約家盟小熊隊，問題就出在他轉隊後的發言，表態很開心終於不用再當洋基人，還寫道：「來到這裡後，我可以把刮鬍刀留在家裡了。」揶揄洋基行之有年的「蓄鬍令」。

弗瑞茲爾的留言躍上新聞版面，沙胖看了後大動肝火，今天在他個人的R2C2節目中狠批，「如果再讓我看到他的新聞，我會在那人臉上狠狠揍一拳，他Ｘ的這太扯了！那孩子才在大聯盟打了15場比賽（實際為228場），帶著那些蠢爆的故事給我滾。」

另一主持人魯柯（Ryan Ruocco）聊起弗瑞茲爾過往身著條紋衫的時光時，也被沙胖無情「打槍」，一口回絕繼續這個話題：「這一點都不值得聊」。弗瑞茲爾在2017年升上大聯盟，曾與沙胖當過3年隊友。