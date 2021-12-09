MLB／希克斯若表現不符期待 洋基將延攬日本強打取而代之

洋基在聯盟封館前，始終沒有太大的補強動作，似乎想以靜制動再伺機出手。但隨著隊內多名主將相繼出走，洋基陣容也出現許多漏洞，補強也成當務之急。據美媒分析，若希克斯（Aaron Hicks）遲遲無法繳出亮眼表現，他的位置將可能由日本強打取代。

希克斯自2016年加入洋基後，只有2個賽季打滿100場，2020年縮水賽季60場則出賽54場，整體表現普通並無太大驚豔。也讓人不禁質疑，隨著年齡增長與不斷受傷病所困的希克斯，是否還能扛下洋基外野的重責大任。

日前希克斯也表示將去冬盟打球，試圖展現自己還有多少能耐，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也殷切期盼他能恢復應有的水準，持續為球隊效勞。不過據《紐約郵報》報導，若是希克斯無法繳出亮眼表現，洋基將有意追求日本重砲鈴木誠也，來增強外野深度。

但大聯盟目前正值封館期間，也讓鈴木誠也入札交易被迫暫停。即使如此還是有消息傳出，洋基、紅襪和藍鳥等隊，還是想積極延攬這名日本第一強打。不過球探也對鈴木誠也挑戰大聯盟存有一些疑慮，「雖然不知道他能否在聯盟繳出30轟或是在日職一樣上壘率、長打率都領先群雄。但他本季的表現大家有目共睹，我認為他已在備戰的狀態。」但球探也提到，「不確定鈴木誠也能否在聯盟扛下先發外野一職，雖然他具有多功能的守備能力，但洋基不會想花時間讓他適應每個守備位置。」

不過文中也提到洋基本季曾讓「法官」賈吉（Aaron Judge）與重砲手賈羅（Joey Gallo）去守中外野的位置，若是希克斯能維持健康表現，或許就不用急著填補外野問題。而在今年與明星外野手馬堤（Starling Marte）擦身而過的洋基，並非生無可戀，若老將賈納（Brett Gardner）願意續留的話，將能為中外野防區帶來一線生機。