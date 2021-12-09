MLB／洋基規則五選秀挑中曼尼 恰巧與555轟重砲同名同姓

洋基新今日透過規則五選秀選進太空人低階1A拉米瑞茲（Manny Ramirez）與海盜高階1A的詹寧斯（Steven Jennings）兩名新秀，有趣的是其中一人與世仇紅襪昔日重砲曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）同名同姓，為這次補強增添亮點。

退役球星拉米瑞茲是生涯累積555轟的重砲，在2013年也曾來台加盟義大犀牛隊，在當時掀起一股曼尼旋風。而洋基選進的拉米瑞茲則是名右投手，22的他同樣來自多明尼加，自2017年就一直待在太空人農場系統中，2020年因小聯盟取消無比賽可打，2021年則整季因傷未出賽，前一次投球是2019年在華盛頓低階1A投了37局，防禦率4.38。總計小聯盟生涯累積35場出賽，主投主投95.2局，繳出防禦率4.33成績。

除了拉米瑞茲外，洋基還撿走了海盜高階1A右投詹寧斯，不過自家農場2A的凱勒（Brian Keller）則被紅襪選走。雖然有新血加入，但聯盟目前正處於封館狀態，陣容上的調度都須等到封館結束才能開始行動。