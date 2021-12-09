MLB／酒駕累犯自毀前程 前海盜重砲已放棄棒球夢

前海盜韓籍球星姜正浩，因屢次酒駕肇事，慘遭大聯盟與韓職拒絕門外，徹底毀掉職業生涯。根據韓媒報導，現正居住美國德州的姜正浩，現以放棄追逐棒球夢想，將重新展開人生新篇章。

一位球評在自己經營的YouTube頻道提及，旅居美國德州的姜正浩，已正式卸除棒球員身分，將改頭換面展開新人生，他也表示，「如大家所知的，要重返棒壇的機會十分渺茫，棒球已完全遠離他了。」

姜正浩在2015年加盟海盜，並以.287/.355/.461打擊三圍，15發全壘打的優質成績，獲得國聯新人王票選第三的肯定。但他卻自毀前程，2016年底在南韓酒駕肇事逃逸，這也是他第3度酒駕被逮，雖後續短暫回鍋大聯盟，但身手已大不如前，在2019年就遭海盜釋出成自由身。

此後姜正浩雖一度有意重回老東家培證英雄打球，但已是酒駕慣犯的他，形象早在球迷心中大打折扣，大量輿論批評紛至沓來，姜正浩最終也撤回回歸韓職申請，靜候其他加盟的機會。如今看來他的職棒生涯將告一段落，將重新回歸一般人的生活，展開人生下半場。