MLB／《運動畫刊》年度最佳運動員非大谷 大聯盟記者難接受
美國體育媒體《運動畫刊》今天公布年度最佳運動員獎項（Sportsman of the Year award），最終由海盜傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）奪下，不過卻有球迷表示，該獎項應該要給到今年大聯盟美聯MVP「二刀流」大谷翔平，就連與資深大聯盟記者也認同。
43歲的布雷迪今年2月率領坦帕灣海盜，以31：9擊敗擊敗衛冕呼聲極高的堪薩斯酋長，奪下隊史第2座超級盃，這是布雷迪生涯第10次進軍超級盃，奪下7座冠軍，個人奪冠次數再破紀錄，也是轉戰海盜後首次封王。
Tom Brady, SI's 2021 Sportsperson of the Year 🏆— Sports Illustrated (@SInow) December 8, 2021
🐐: https://t.co/NDPN7FmwDY pic.twitter.com/tWS97IC1lP
儘管布雷迪在美式足球有猶如神一般的地位，有不少網友認為大谷翔平今年同樣也繳出怪物般的表現，該獎項應該要給到二刀流才對，就連資深大聯盟記者海曼（Jon Heyman）、韋蘭德（Ben Verlander）都發文表示，「我會給大谷翔平」、「不同意，大谷翔平是唯一正解。」
My pick (they didn’t ask); Shohei Ohtani https://t.co/PS3puAqGZW— Jon Heyman (@JonHeyman) December 8, 2021
The more I think about this the more I can’t believe this wasn’t Shohei Ohtani.— Ben Verlander (@BenVerlander) December 8, 2021
How?
He did things that have never been done before all while changing the game as we know it. His season was bigger than baseball. https://t.co/yoYoJHa1XK
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