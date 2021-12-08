MLB／《運動畫刊》年度最佳運動員非大谷 大聯盟記者難接受

美國體育媒體《運動畫刊》今天公布年度最佳運動員獎項（Sportsman of the Year award），最終由海盜傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）奪下，不過卻有球迷表示，該獎項應該要給到今年大聯盟美聯MVP「二刀流」大谷翔平，就連與資深大聯盟記者也認同。

43歲的布雷迪今年2月率領坦帕灣海盜，以31：9擊敗擊敗衛冕呼聲極高的堪薩斯酋長，奪下隊史第2座超級盃，這是布雷迪生涯第10次進軍超級盃，奪下7座冠軍，個人奪冠次數再破紀錄，也是轉戰海盜後首次封王。

Tom Brady, SI's 2021 Sportsperson of the Year 🏆



🐐: https://t.co/NDPN7FmwDY pic.twitter.com/tWS97IC1lP — Sports Illustrated (@SInow) December 8, 2021

儘管布雷迪在美式足球有猶如神一般的地位，有不少網友認為大谷翔平今年同樣也繳出怪物般的表現，該獎項應該要給到二刀流才對，就連資深大聯盟記者海曼（Jon Heyman）、韋蘭德（Ben Verlander）都發文表示，「我會給大谷翔平」、「不同意，大谷翔平是唯一正解。」

My pick (they didn’t ask); Shohei Ohtani https://t.co/PS3puAqGZW — Jon Heyman (@JonHeyman) December 8, 2021