MLB／大都會找教頭薛則給建議 推薦帶過陳偉殷的蕭瓦特
大都會休賽期間以3年1.3億美元合約，成功網羅自由市場最大咖3屆塞揚得主薛則（Max Scherzer），現在大蘋果下一步就是尋找新主帥，而顯然新加入的薛則心中已有適合人選，就是前金鷹教頭蕭瓦特（Buck Showalter）。
蕭瓦特在大聯盟執教有超過20年的資歷，分別待過洋基、響尾蛇、遊騎兵和金鷹，一共奪下3次年度最佳教練，在金鷹時期他也曾經擔任過我國旅美好手陳偉殷的總教練，不過2018年以後就沒有在再擔任過教練，目前是在聯盟擔任球賽分析師。
據消息指出，薛則有公開向球團表示，希望大都會下季聘用蕭瓦特擔任教頭一職，除此之外，曾經在2015年帶領大都會打進世界大賽的前任總教練柯林斯(Terry Collins)，也站出來替蕭瓦特背書，指出他會是一名合適的教練人選。
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