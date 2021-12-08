MLB／布萊格曼改當游擊手？ 恐和太空人留不住柯瑞亞有關

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）日前接受訪問時表示，他已經開始做出未來要改守游擊的打算，此話一出引發外界猜想，是否代表柯瑞亞將離開太空人。

「我運動能力最好的時候是在2018、2019年，其實我一直都覺得我是一個守三壘的游擊手，就像去年我雖然是擔任三壘手，但我感覺我的移動能力就如同游擊手一般，休賽期間我和球團會在這部份上好好討論。」

隨後布萊格曼補充說道，若球隊未來真的希望他改守游擊防區，他認為他具備成為明星游擊手的能力。

布萊格曼生涯有129場比賽擔任游擊手的角色，其中在2019年就有59場，但過去兩個賽季基本上鮮少看到他再回去守游擊，主要原因就是太空人陣中有明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。

因此外界不免開始猜想，布萊格曼近期開始準備改當游擊手，是否和太空人留不住柯瑞亞有關，柯瑞亞今年成為自由球員，據消息指出，太空人其實有對他提出報價，但卻遭柯瑞亞拒絕。