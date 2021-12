MLB／慶幸不再是洋基人 佛雷瑟開心到小熊：不用剃刀了！

季末遭洋基指定讓渡的前大物外野手佛雷瑟(Clint Frazier),宣布以一年短約加盟小熊,今天他在社群網站上表示很興奮能加入小熊,以及很慶幸自己終於離開洋基。

27歲的佛雷瑟原本是洋基重點栽培的新秀,但他每年幾乎都難逃傷病的魔掌,本季再度受傷勢所苦,僅出賽66場,繳出1成86、5轟、15分打點的慘澹數據,在7月初進入傷兵名單後就不曾再回到大聯盟出賽,最後在11月被洋基移出40人名單後釋出。

今日佛雷瑟在社群貼文po出自己穿小熊球衣的照片,並寫下「首先,這裡的球衣太好看了,我很高興能加入小熊,我選擇來到這裡的最大原因之一就是這裡的球迷以及你們對球員的熱情,我也會像你們一樣充滿活力。」

他還提到原本下季想改穿7號球衣,但不幸被別人給選走,因此他將會繼續沿用之前在洋基所穿的77號。

這篇貼文顯然吸引到球迷的目光,就有網友在底下回應,「我真開心他終於不是洋基球員了。」而佛雷瑟也搞笑回應「我也是」,並附上4個哭笑不得的表情符號,暗喻自己在洋基其實過得不開心。

此外他也拿洋基髮禁開玩笑,強調「是時候把剃刀留在家裡了!」

first off, these uniforms are soooo sick! i'm so excited to join the @Cubs — one of the biggest reasons i chose to come here was the fan base and how electric you guys can be towards your players. i'll be just as electric for you guys too. here's to leaving my razor at home 🪒🐻 pic.twitter.com/rbf9THyaF8