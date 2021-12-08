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MLB／休季不忘鍛鍊心靈 史卓曼有私人心理教練

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
跟上運動員心理健康潮流，史卓曼有另外聘請私人心理教練。 美聯社
跟上運動員心理健康潮流，史卓曼有另外聘請私人心理教練。 美聯社

史卓曼（Marcus Stroman）從大都會隊轉戰小熊隊後，季後時光除了例行的強化身體外，也少不了心靈鍛鍊，運動員的心理健康在近年來已經是主流議題。

「更重要的是人性，這是優先也是最重要的，我認為心理健康是很重要的環節，但通常不是人們關注的重點。」史卓曼在上周的加盟記者會上如此說道。

無論是美國體操名將拜爾斯（Simone Biles）在東京奧運臨時退賽，或是網球好手大坂直美拒絕受訪，原因都來自於精神層面的健康，而在棒球領域，近年來各隊幾乎都將心理學家或是心理諮商師視為球隊組成的一份子，與教練無異。

史卓曼也表示，在棒球領域的壓力不小，難免踏進讓自己距離瘋狂不遠的境界，「而我學習到了，如何退後一步，去專注在自己的心靈上面。」

史卓曼自己就有專屬的心理治療師以及運動心理教練，至少每周會跟後者討論一次近況，包括投球內容，而且每天起床就會冥想，讓自己保持常態。

「我從未如此平靜過。」史卓曼說：「我找到了讓自己平靜的方式，去度過逆境，度過亂流。」史卓曼坦言過去因太過驕傲，而不願尋求心理上的幫助，但在親友鼓勵下，決定踏出這一步，「我很感謝我當初的決定，如果我沒有這麼做，我不會有今天的表現。」

史卓曼2020年球季因為疫情關係未參賽，但今年卻能夠投出大聯盟最多的33場先發，一共179局投球，防禦率3.02，拿下10勝13敗。

小熊隊 大都會

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