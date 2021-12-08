現代數據也難以解釋 全盛時期的王建民究竟有多強？

台灣之光、沉默的王牌、伸卡球、連兩季19勝、滾地球王子、塞揚第二、早餐店打線稱號等族繁不及備載，是我們對當年王建民及邪惡帝國洋基的共同回憶，王身為台灣人在世界最高棒球殿堂留下的成就及對後世的影響，時至今日仍無人能出其右。

一篇PTT棒球版的貼文「請問當年王建民是不是真的很猛」，除了讓筆者意識到轉瞬間15年的時光飛逝，也感嘆這些年來儘管有無數位年輕球員立志成為下一個王建民，然而能持續、穩定站在大聯盟的球員卻屈指可數，能像建仔投出頂尖成績的球員更是後無來者，年輕球迷或許難以理解、也再也沒有機會體驗當年沉默的王牌帶給台灣人民的無限感動。

回顧王建民在累積數據帶來的成就，包括06、07連兩賽季19勝、兩年吃下417.1局，至今仍無台灣球員可以觸及，其中2006年的19勝拿下該年塞揚獎票選第二，僅次於同樣拿下19勝、自責分率（ERA 2.77）更優的左投桑塔納（Johan Santana）。

王建民在洋基曾連兩季贏得19勝，這實在是很大的成就，連田中將大、達比修有也都沒有辦法達成。 歐新社資料照片

不過以現代的角度來看，要說服年輕觀眾王在全盛時期有多少宰制力似乎有些難度，畢竟勝投的多寡早已不是判斷投手強弱的主流意見，先不論進階數據，光從防禦率來看：3.63、3.70的成績拿到現代，似乎也與大眾眼中的王牌有段差距，為了避免成為人們口中倚老賣老的「印象派」，此文將以現代注重的數據角度解析王在當年的統治力究竟如何。

若從帳面的自責分率說起，可以先從ERA+這個數字下手，畢竟不同時代的投打戰力各不相同，單看ERA用以評斷15年前的球員太過武斷，因此有了ERA+的誕生。該數據將投手的ERA及聯盟平均納入考量，以百分比換算，來了解不同投手在當年的時空背景下位在什麼樣的層級，王在06、07年的ERA+分別為125、122，意即比聯盟平均要好上25%、22%，若將此成績拿到2021賽季，約與教士隊馬斯葛洛夫（Joe Musgrove，ERA 3.18、ERA+ 122）的投球成績相近。

以ERA+值當做對比參考，王建民全盛時期的表現換算到今年球季，大約是教士先發投手馬斯葛洛夫的排名位置。 歐新社資料照片

但由於ERA無法將球場校正及隊友守備納入考量，因此發展出了投手獨立防禦率（FIP），顧名思義，該數據直接將投手從守備裡獨立出來，公式裡只考慮投手可以獨立影響的參數，包括三振、保送、觸身球及全壘打，王建民在全盛時期的兩年分別繳出FIP 3.91、3.79。相對ERA與ERA+，FIP也有納入百分率的FIP-（越低越好），王兩季的FIP-分別為87與86，比聯盟平均好上13%與14%，相當於本季的美聯新科塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray，FIP 3.69、FIP- 87），王在2006年、也就是拿下塞揚獎票選第二的那年，FIP-名列美國聯盟第13名，儘管仍是相當頂尖的成績，但似乎與我們記憶中的王牌還有段差距。

若改採FIP-做為參考，王建民全盛時期成績在今年的排名位置，大約與藍鳥的王牌先發投手瑞伊相當。 歐新社資料照片

所有數據都是有缺陷的，FIP即便在近年逐漸成為判斷投手強弱的主流依據，但仍存在其盲點，《Baseball Fangraphs》提供的FIP公式如下：

在只考慮三振、保送、觸身球、被全壘打、投球局數等5項數據中，三振顯然成為讓數字更好看的關鍵，可以見得FIP在公式上獎勵擅長製造三振的投手，這點不難理解，畢竟將球打進場就會產生變數，而投手製造三振無疑是既能自行解決打者、又能將守備風險降至最低的方式。然而，擅長製造滾地球且三振率奇低（K% 8.4%）的王建民在比項上則顯得相當吃虧，因為從FIP無法得知投手控制打者擊球品質的能力。

這點可從王的用球佔比與極端的滾飛比（GB/FB）略知一二，王建民的速球系球種（包含招牌的伸卡球）在2006年使用率高達75.5%，以先發投手來說，單一球種使用率超過七成可謂相當罕見，品質好的伸卡球也讓他製造相當誇張的滾地球率（GB% 62.8%），與現今「大三振時代」大相徑庭（近年知名的伸卡球投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）巔峰時期的2016年滾地球率為48.4%），即便拿同世代的伸卡球大師「大夫」哈勒戴（Roy Halladay，GB% 57.5）相比，也沒有如此誇張的滾地球率，王就像把所有技能都點在伸卡球的玩家，足以證明即使三振、製造揮空的能力不如人，王建民還是走出了屬於自己的大聯盟之路。

王建民最強的武器就是伸卡球，他是把這個球路練到極致，才能在大聯盟傲視群雄。其他的純伸卡球投手，很難達到大師級的境地。 歐新社資料照片

比較可惜的是，大聯盟進階觀測系統「Statcast」直到2015年才普及於全美30座球場，距離王建民的巔峰時期已經過了將近10載，若能從數據看出面對打者的擊球仰角、擊球初速以及擊球品質，相信更能量化當年媒體口中「沉重如保齡球」般的神奇伸卡球。

當年由於台灣運動員於世界展露頭角的機會少，每當繳出好表現，報章雜誌加油添醋在所難免，然而王建民帶給台灣人民的不僅是標題上斗大浮誇的辭藻，更多的是「台灣人也可以站在世界最高殿堂」的象徵，球迷大可以抬頭挺胸，向年輕世代球迷傳頌一代台灣之光的傳奇事蹟。