MLB／古巴重砲普伊格盼回大聯盟 並呼籲重視拉美選手
大聯盟在勞資談判破裂後目前處於封館狀態，努力想重返大聯盟「古巴小子」普伊格(Yasiel Puig)近日藉機向聯盟喊話，「希望聯盟在新版勞資協議中，多考慮拉丁美洲人的需要。」
30歲的普伊格曾是道奇主力外野手，期間繳出打擊率2成79、108轟的不俗成績，但2019年被球隊交易至紅人，隨後輾轉來到印地安人，去年7月普伊格好不容易等到勇士一紙大聯盟合約，卻因染上新冠病毒以及陷入性侵醜聞等因素，近兩年只好在多明尼加、墨西哥聯盟討生活。
儘管這些年韓職球隊一直都有意網羅普伊格，但他仍積極尋求重返大聯盟的機會，也十分關心大聯盟封館後的動向，日前他有感而發道出一長串的看法，表示希望聯盟能好好正視拉丁美洲人在美國打球時所遭受的衝擊。
普伊格寫下，「作為一名古巴移民，我來到棒球的最高殿堂打球，但卻沒有得到適當的指導來幫助我融入美國，所以我不得不艱難地自行吸取教訓。我不希望另一個和我有相似背景的球員經歷和我一樣的艱辛，我希望談判內容能考慮到古巴球員和美國當地選手的差距。」
So I got something on my chest. I know its long so some of you may be happy for me, or sorry that it happened. If you actually read it, you will probably say the same. And yes, I had help. @lisettecarnet asks me how I feel, then she puts it in your language. She speaks Puig. pic.twitter.com/v5KtJigPl8— Yasiel Puig (@YasielPuig) December 4, 2021
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