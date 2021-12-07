MLB／古巴重砲普伊格盼回大聯盟 並呼籲重視拉美選手

大聯盟今年賽季已經結束超過一個月，目前甚至處於封館狀態，但道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）下一站究竟會在何處展開仍是一團謎，日前討論他將轉戰遊騎兵的聲浪不斷，連美媒都認為若他下季從德州出

2021-12-07 12:23