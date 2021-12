MLB／古巴重砲普伊格盼回大聯盟 並呼籲重視拉美選手

大聯盟在勞資談判破裂後目前處於封館狀態,努力想重返大聯盟「古巴小子」普伊格(Yasiel Puig)近日藉機向聯盟喊話,「希望聯盟在新版勞資協議中,多考慮拉丁美洲人的需要。」

30歲的普伊格曾是道奇主力外野手,期間繳出打擊率2成79、108轟的不俗成績,但2019年被球隊交易至紅人,隨後輾轉來到印地安人,去年7月普伊格好不容易等到勇士一紙大聯盟合約,卻因染上新冠病毒以及陷入性侵醜聞等因素,近兩年只好在多明尼加、墨西哥聯盟討生活。

儘管這些年韓職球隊一直都有意網羅普伊格,但他仍積極尋求重返大聯盟的機會,也十分關心大聯盟封館後的動向,日前他有感而發道出一長串的看法,表示希望聯盟能好好正視拉丁美洲人在美國打球時所遭受的衝擊。

普伊格寫下,「作為一名古巴移民,我來到棒球的最高殿堂打球,但卻沒有得到適當的指導來幫助我融入美國,所以我不得不艱難地自行吸取教訓。我不希望另一個和我有相似背景的球員經歷和我一樣的艱辛,我希望談判內容能考慮到古巴球員和美國當地選手的差距。」

So I got something on my chest. I know its long so some of you may be happy for me, or sorry that it happened. If you actually read it, you will probably say the same. And yes, I had help. @lisettecarnet asks me how I feel, then she puts it in your language. She speaks Puig. pic.twitter.com/v5KtJigPl8